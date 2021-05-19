買活龍蝦去餐廳加工　醒目女客1招踢爆換咗死龍蝦　網民：學到嘢

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-19 19:04

騙徒手法層出不窮，內地餐廳更是套路繁多！內地傳媒報道，新疆有民眾豪花500元人民幣（約611港元）買新鮮龍蝦到海鮮餐廳加工，結果上枱一看馬上斷定龍蝦被「調包」，質疑餐廳用急凍的死龍蝦代替，更出示關鍵證據迫得老闆馬上重做。事主受訪時透露這方法是海鮮檔的老闆教路，可以用來識別所買龍蝦。雖然不少網民看完都說長知識，但提醒事主不應叫老闆重做，因為重新上菜時很可能被「加料」，建議直接要求退款。

新疆女買龍蝦去餐廳加工，上菜時馬上發現龍蝦被調包。（微博影片截圖）

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事件發生於新疆烏魯木齊，閆女士日前從海鮮市場花了500元人民幣買新鮮龍蝦，當時檔口老闆提醒，如果要拿到餐廳加工，可以先剪走龍蝦兩節腳防調包。結果上枱時發現龍蝦腳是完整，質疑餐廳用急凍的死龍蝦代替，從她上傳的影片所見，龍蝦相當大盤，上面蓋着很多蒜蓉，鏡頭轉而拍攝她手持的龍蝦小鉗，證明龍蝦腳沒理由全部都齊整。

閆女接受內媒訪問稱，會這樣剪是因為去買龍蝦時覺得價錢太貴，但檔口老闆稱這價位一點都不貴，「便宜的吃到的肯定是死的，如果不信，可以把龍蝦的腿剪下」。閆女原意是剪下龍蝦的2個大鉗，但老闆教剪下龍蝦的2節腳前的小鉗就夠，結果她拿去餐廳加工時，發現上枱的龍蝦全部腳都齊整，「龍蝦也長大了，可能拼的吧，凍的那種，比我買的個頭要大點」，馬上肯定龍蝦被調包。

新疆女稱是海鮮檔老闆教她可以剪下2節小鉗來識別。（微博影片截圖）

閆女質問職員，並展示手持的2節小蝦鉗，老闆過來也無言以對，過了一會餐廳老闆拿了1隻和她買的差不多大小的龍蝦出來，再重新煮一次給她。她怒轟事件像是加工店和賣海鮮的「兩家在扯皮」，最後中伏的都是消費者，「這絕對不是偶然的現象，這是一個普遍現象。」

網民點睇：

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然而許多網民認為閆女不應吃重做的龍蝦，因為很可能被「加料」，「我敢斷定這餐館老闆和廚師會在重做的龍蝦裡吐痰、是我就要求賠償堅決不吃重做的」。

又有人笑言報道一出後，剪腳這一招已經沒用，商家一定已想出新方法，許多網民坦言內地海鮮餐廳有很多套路，最終上枱的魚「十有八九不是你親手從魚缸裡撈出來的」，更有留言分享到餐廳選完活魚，但上菜一入口肯定那條是死魚，但因為沒有證據，也只能不了了之，下次不再光顧。

（綜合）

同場加映：內地女用洗衣機洗小龍蝦 下場超慘

貴州1名女子將10斤小龍蝦倒入洗衣機清洗。（微博影片截圖）

小龍蝦食安小資料：

內地過去曾驗出小龍蝦體內有重金屬，更有個案指有人進食小龍蝦後患上「哈夫病」，出現橫紋肌溶解症。香港2016年曾公布調查2宗懷疑食物中毒個案，2名患者分別曾進食購自深圳的熟小龍蝦，出現雙腳肌肉劇痛症狀。

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內地14歲男孩將活生生的小龍蝦塞入肛門，最後要做腸鏡手術利用鐵絲圈取出小龍蝦。（微博圖片）

小龍蝦取出時已斷成兩截。（微博圖片）

除了小龍蝦，內地過往曾出現不少塞異物入肛門的病例：