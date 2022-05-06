「寵物」小龍蝦被劏加餸　阿仔喊爆趕阿媽出廚房　轉頭竟笑住剝殼

小孩子的反應就是如此誠實！安徽有媽媽日前分享兒子「變臉」影片，事源她早上買小龍蝦回家加餸，兒子高興得說要當寵物養，叫媽媽千萬別殺，她隨口說好。至下午兒子做完功課入廚房看蝦，此時她已將小龍蝦全部宰殺，兒子發出撕心裂肺的哭聲，還激動得將媽媽趕出廚房。不過，媽媽後來稱兒子「最後吃得可開心了」，手不停剝殼，畫面令網民笑言「這反轉來的措手不及」、「真香」。



男童原想養小龍蝦當寵物，見到被媽媽殺光後痛哭，還將媽媽趕出廚房。（微博影片截圖）

微博近日傳出5歲男童見到小龍蝦被劏後痛哭的影片，事件發生於安徽六安市，男童媽媽高女士指，踏入小龍蝦當造季節，她當天早上買了鮮活小龍蝦回家加餸，兒子看到蝦子時很高興，求她千萬別殺，想當成寵物養，她隨口答應後便叫兒子回房做功課。

中午時媽媽宰殺好小龍蝦，準備好配料炒製，此時兒子出房說要看「寵物」，卻正好目擊小龍蝦死光的畫面，他撿起小龍蝦大叫「我的龍蝦啊」，然後發出撕心裂肺的哭聲，質問「為什麼要煮小龍蝦？」，還將「狠下殺手」的媽媽趕出廚房。

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高女士大呼無奈，還哄了兒子很久，但事件很快大反轉，「全部都被我殺死了，做熟後（他）吃得可開心了，前面的事情都忘記了」，發現兒子個子小小還吃得不少，她還拿兒子哭的影片讓他看，兒子雖覺得不好意思，但手完全無停過，「不停地拿着小龍蝦剝殼放進嘴裏」，場面搞笑。

網民笑言見到男童大快朵頤一幕，「真香」兩字寫在臉上，「傷心的時候美美的吃一頓就沒事了」、「含淚吃了兩大碗是吧」、「逃不過『真香定律』」、「傷心是真的，好吃也是真的」。有家長笑言小孩天性善良，不少都曾想過養「食材」，試過孩子見到活螃蟹吵着說要養，「後來他吃得也是最多的」。

（綜合）