後生仔見「擋泥板女神」驚為天人　中佬慨嘆：竟已有人不識王祖賢

知名女星王祖賢90年代出演多部港產片，因驚人美貌紅遍全亞洲，2004年宣布息影，仍是許多人回憶中的女神。不過，PTT上近日一篇「擋泥板女神」文章卻掀起熱議，網民也才驚覺原來90後網友已不認識王祖賢。



該名90後網友發文表示，最近下班時偶爾會看到一台電單車，擋泥板上印著一張照片，照片中的人好正，還有復古的感覺，因而猜想應該是以前的藝人。

貼文一出，網民們全暴動揭曉正確解答，所謂的「擋泥板女神」正是王祖賢！

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「現在的年輕人都不認識小倩了嗎？哭哭」、「證明王祖賢依現在的審美觀還是美到不行」、「不認識王祖賢要嗎沒看電視，要不然就是真的太年輕」、「這應該是賭神那張吧」、「真的世代交替」、「時代的眼淚」。對此原PO也揭露自己出生於80年代，對於認不得她感到相當慚愧。

留言區也釣出其他8、90後，「80後的不認識，還是她是再更久遠的人物？」、「90後知道名字但不記得臉」、「我85年（生），認識啊，但唯一看過她的作品是《摩登如來神掌》」；不過也有網友認為現在小孩不認得王祖賢很正常，「其實王祖賢息影的蠻早，2000年後不認識好像也正常」、「近五年電視台重播90年代港產片的頻率也降低很多了，真的是沒什麼機會看到小倩」。

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