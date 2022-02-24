55歲王祖賢擁纖瘦美腿全靠低溫！醫學證實只需10分鐘如運動1小時

以《倩女幽魂》紅極一時的王祖賢，即使息影多年，仍是大家心目中永遠的女神！年輕時就擁有「亞洲第一美腿、第一美女」的稱號，現在即使55歲年過半百，女神般的夢幻仙氣依然沒有少過！早前社群平台上瘋傳一張王祖賢穿著熱褲的近照，一雙纖細的白玉美腿，又再度讓網友暴動了~



55歲王祖賢穿熱褲，比妹子還辣

只見55歲的王祖賢穿著白色上衣、牛仔熱褲，剛好草帽遮住褲子，露出彷彿「下半身失蹤」的一雙白皙鉛筆腿，勻稱緊實的腿部線條比少女還美！加上她招牌的黑長髮，散發滿滿的仙氣~55歲能保持這狀態，果然是仙女等級！「姐姐太愛你了~好漂亮」、「心中最美的聶小倩」、「美腿太逼人了」！

低溫減肥法

之前王祖賢曾被捕捉到發福的野生圖，但隨後又迅速瘦回仙女體態，王祖賢有個很有名的減肥方式，就是「低溫減肥法」，簡單來說，就是吃冷的食物、室內溫度低於17度！吃冷的食物到肚子中，需要體溫來加熱，身體就會消耗更多熱量，而且澱粉類食物在經過冷凍後，抗性澱粉會增加，不利於身體吸收，也就減少了熱量的攝入。

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醫學證實：處在寒冷環境有利脂肪消耗

住在冷的房間，室內溫度低於17度，也是同樣以利用體溫提升來消耗熱量的道理，早在數年前荷蘭大學醫學中心就曾研究證實，溫度降低可以提高人體30%的新陳代謝率，如果冷到發抖，每小時還可燃燒400卡路里，新陳代謝速度增加到5倍！而且會促使體內白色脂肪轉化為棕色脂肪，加速燃燒提供身體熱能，只要10分鐘就等同運動一小時的熱量！

研究者指出，若是長期處在溫暖舒適的室內，很容易造成肥胖及代謝失調的情形，建議每天應該要有數小時的時間，處在攝氏 15~17 度的環境下，提升代謝速率！得到科學印證的女神瘦身法，學起來了沒~~

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】