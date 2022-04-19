王祖賢打邊爐被野生捕獲「食相遭批顏值暴跌」網民：放過人家吧！

台灣女星王祖賢自2004年宣布息影後便定居加拿大，並消失在螢光幕前；雖然已隱居多年，但仍有不少網友在國外偶遇她，而王祖賢在外的照片流傳開後，卻被攻擊「顏值暴跌」。對此，就有網友力挺女神表示，「放過人家吧！女神也會老啊」、「女神永遠是女神」、「感覺還是這麼好看啊」。



55歲的王祖賢1987年因出演電影《倩女幽魂》聶小倩一角，以絕美的空靈氣質走紅，還被封為「最美女鬼」；不過，王祖賢在2004年拍攝完電影《美麗上海》後就宣布息影，並隱居加拿大，她篤信佛教、皈依佛門，帶髮修行，法名「行覺居士」。

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有網友稱日前在吃火鍋時偶遇王祖賢，拍下她身穿灰色上衣、披散著一頭黑色長髮，自然隨性的樣貌引起網友討論。有人認為王祖賢已沒了當年的「仙氣飄飄」，直呼退出螢光幕後真的變化好大。

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不過，王祖賢已經不是第一次被偶遇了，先前就有大陸網友在寺廟中看見穿著海青服、佩戴口罩的王祖賢，即便沒了年輕時的稚嫩，但又高又瘦的她還是讓網友一眼就在人群中認出來，並直呼「姐姐本人皮膚真的超白，像少女一樣，臉特別的小，頭髮也特別厚，又高又瘦。」

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