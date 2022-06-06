在職港女與大學生男友同居出埋信用卡　軟飯男碌$6000留出軌證據

靠女友會發達？但食軟飯也不該用女友的錢去出吧？有香港女生日前發文，表示自己有一定財政能力，但男友還未大學畢業，因此同居後她便經濟支援對方，更給他1張信用卡購買日用品。但上月她找卡數時發現有2筆共6,000元的記賬，細查地點即相信對方出軌，遂發文斥對方無恥，鬧爆渣男！



樓主在討論區發文稱給了男友1張信用卡購買生活必需品，沒料到他竟用來預約酒店房間及餐廳，疑似與出軌對象幽會。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「出軌仲要碌我張卡😆？」為題發文，稱已投身職場2年，而男友則就讀大學4年級。她本來一直是獨住，但去年男友也搬到她家展開同居生活。她認為自己算是有獨立經濟能力，因男友未畢業就多照顧他，更給他1張信用卡買日用品及家中的必需品，平時他每月花費大約2,000元。

至5月底時，樓主發現該月竟的卡數竟是約9000元，滿腹疑慮下開始調查開支明細，竟有驚人發現！原來男友背着她在5月的某天訂了酒店套房及高級餐廳，共花費約6000元。令人氣憤的是，她當晚在自己家中，男友並非和她在一起。她懷疑男友用自己的信用卡與出軌對象共度春宵，憤怒得直斥「點解有人可以咁無恥」。

有網民建議樓主查看男友手機，如有與出軌對象的對話便拍下來放到網上，並盡快分手。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛相信樓主男友已出軌，有人反諷他是「食軟飯第一人」、「軟飯王」，又鼓勵樓主查看男友手機，如有與出軌對象的對話便拍下來放到網上，「呢啲人唔教訓下唔得」。更有人就建議樓主報失信用卡然後報警處理，「話畀人盜用張卡，再報警」、「逼佢畀返錢」。