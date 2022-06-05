移民英國│不滿救護服務　移英港人公審英國1宗罪惹激辯：救唔切命

【移民英國／醫療】近年不少港人移民英國，並分享在當地體驗，近日就有移民英國港人發文大數英國醫療制度問題，直指「效率實在慢」，白車要等4小時，由致電求救到離開醫院足足花去11個多小時，感嘆「如果等救人命，應該救唔切」。帖文引來網民熱論，認為如非緊急情況，「等得耐都無可厚非，全世界都係咁」。



有移民英國港人發文大數英國醫療制度問題，直指「效率實在慢」，白車要等4小時。（示意圖／Ian Taylor／unsplash.com）

有移民英國港人上周三（6月1日）於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，講述使用英國醫療服務的經歷。她指出，家中長者上周二（5月31日）在餐廳工作時，不小心被地上油迹滑倒，「整個人跌倒，頸椎痛，腰痛，胸口又痛，於是致電英國國民保健服務（NHS）求救，詎料等足4小時才等到白車到達，「廣東話翻譯職員問佢情況都問半小時，又稱1小時內會有白車到場，但架車4小時後先到我哋家」。

樓主表示，白車直至凌晨4時左右才到達，「（醫護人員）先上門拍醒我哋，安排岀醫院檢查」，至凌晨5點半前已到醫院，卻沒想到還是要等，「等咗超級耐囉」。

樓主指出，家中老人在餐廳工作時，不小心被地上油迹滑倒，「整個人跌倒，頸椎痛，腰痛，胸口又痛，於是致電英國國民保健服務（NHS）求救，詎料等足4小時才到白車到達。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

樓主憶述，家人送院差不多3小時後、即早上8時左右醫生才出現，「有做全身掃描檢查、心電圖、抽血、留小便，檢查呢方面係完善嘅」，但登記完取藥，又是等待時間，「45分鐘後先叫號去窗口領藥呢……我哋離開醫院時，時間已11點幾喇」。

由致電求救到完成領藥程序離開醫院，過程足足花了逾11個小時，令樓主無奈感嘆，「英國醫療服務唔差，但效率實在慢，如果等救人命，應該救唔切，純粹個人分享。唉」。

樓主發帖大數英國醫療服務，引來網民熱議。（（Facebook群組「英國香港人生活交流區」））

帖文引來網民熱議，不少網民都祝願樓主家人早日康復，也有網民認同「四個小時白車先到真係幾難接受」、「本身已經唔係免費，就算係免費既嘢都唔代表唔可以有質素」。

但同時有更多網民批評樓主說法，認為如非緊急情況，「等得耐都無可厚非，全世界都係咁」，指即使是香港急症室同樣大排長龍，「其實過得去就唔好抱怨喇，要先了解醫院嚟你度幾遠先得㗎，真係唔好拎香港咁細嘅地方比，人哋嚟都要時間」、「一直都係咁，對本地人都一樣，唔好比較會開心啲，入鄉隨俗啦！」、「明白你感受。（英國）電話問症好詳細，無生命危險，安排會比較耐，這點全世界都近同」，也有網民反問樓主：「咁如果真係緊急，你係咪應該即場喺餐館就call白車呢？」

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼