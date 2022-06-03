男球迷疑向女球迷摸胸直播片瘋傳！女主角說真相：非不雅、超有愛

球場上不時會捕捉到情侶球迷的互動畫面，其中台灣中華職業棒球大聯盟台中洲際球場日前上演的「龍象大戰」，直播畫面就出現令網民震撼的一幕，鏡頭拍到有男球迷將手伸向穿着低胸上衣的少女胸前，短短幾秒影片引來網民嘩然瘋傳，甚至直斥男子在球上做出「摸胸」不雅舉動。

事後女球迷本人於IG澄清，她與片中的男子是夫妻，當時剛好胸前有一根掉落的頭髮，丈夫於是幫她拿起來，強調沒有在公共場合做出不雅行為。



直播畫面見到有男球迷將手伸向穿着低胸上衣的女子胸前，短短幾秒影片引起網民嘩然瘋傳。（網上圖片）

台中洲際球周二（5月31日）舉行「味全龍」隊對決「兄弟象」隊的「龍象大戰」，有網民在「爆廢公社公開版」分享大戰現場約9秒的直播畫面，見到身穿「兄弟」球衣男球迷，將手伸向坐在一旁穿着低胸上衣的女子胸前，影片隨即在網絡瘋傳。

有網民笑言「別人的互動總是不會讓人失望」，但也有不少網民批評大庭廣眾做出此行為有傷風化，「他們在幹嘛？」、「太不尊重場面了吧？」、「好猖狂」。

面對網民議論紛紛，女球迷本人在自己Instagram發布限時動態澄清事件真相，強調沒有在公共場合做出不雅行為，「對，這就是我跟我老公，就只是胸前有一根頭髮他剛好幫我拿掉，然後剛好被拍到，一切就是這麼剛好，我們也沒在公共場合做什麼不雅行為」。

她又說，單純因為熱愛「兄弟象」隊才去看球賽，雖然因一些批評多少影響到心情，惟依舊對身為「象迷」感到驕傲，「希望大家都能一起支持兄弟」。