趁男友不在　女球迷大方激吻陌生男全場直播　下秒男友回來尷尬了

外國球賽期間，常會出現「親吻鏡頭（Kiss Cam）」帶動現場氣氛。日前在加拿大一場冰上曲棍球比賽中，有女子被「親吻鏡頭」捕捉到時，由於男友不在身旁，竟選擇親吻旁邊的陌生男子。男友回來後，鏡頭再轉回來，畫面不但拍下3人同框的畫面，更出現字幕「恭喜獲勝」，男友看到後露出不知發生什麼事的尷尬表情，而女友則一臉無奈。片段於網上瘋傳，網民也笑言「3個人的臉，說明了一切」。



加拿大一場冰上曲棍球比賽中，有女子被「親吻鏡頭」捕捉到時，由於男友不在身旁，竟選擇親吻旁邊的陌生男子。（TikTok）

片段上載到TikTok（抖音）3天，已有超過1000萬人次觀看、逾130萬個讚。據英國《每日星報》報道，當日加拿大羅渣士體育館（Roger Arena）一場曲棍球比賽正在中場休息，大會於是開始「親吻鏡頭」炒熱現場氣氛，被鏡頭「捕捉」到的兩人，就要在球場大熒幕直播下接吻。

本來如果鏡頭「捕捉」到的是情侶，就沒有問題，但尷尬一幕終於出現了。一名黑髮女子及一名滿面鬍鬚的男子被鏡頭「捕捉」，兩人中間則隔了一個空位。兩人明顯並不認識，起初黑髮女子及鬍子男都沒有動作，惟鏡頭一直停在他們身上，加上現場觀眾叫喊，女子最終主動貼近鬍子男接吻長達2秒，之後兩人分開面露笑容。

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鏡頭之後繼續尋找下一對男女，惟很快又轉回黑髮女子及鬍子男，原來這時候一名戴帽的男子在兩人中間坐下，似乎是女子的「真男友」。鬍子男頓時面無表情，拿飲料遮擋自己的臉，黑髮女子則面露難色。當戴帽男把手搭向黑髮女子時，畫面更出現「恭喜，你是獲勝者！（CONGRATS，YOU’RE THE WINNER！）」，不過戴帽男並不知此句意思，問身旁女友原因，女友只微笑回應，看來，全場只有他一個人不知道發生什麼事了。

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片段於TikTok瘋傳，不少網民直指「超好笑」，「太狂了」、「想看後續」、「結尾那3個人的臉，說明了一切」、「男友帽子綠綠的」。不過也有網民認為三人只是配合做出戲劇效果，稱這類「親吻鏡頭」環節通常會安排一些「演員」或「假情侶」在觀眾席，旨在炒熱氣氛。