「我老婆嫁左比MIRROR」fb關注組將關閉　版主怒斥：當鏡粉係水魚

撰文：卡洛兒
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【我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻決裂關注組/MIRROR演唱會】人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，並首次使用實名制售票，惟「絕望座位表」出爐即引來一片哀聲，12場僅得37,700張門票，日前開賣時系統更嚴重擠塞，「鏡粉」撲飛猶如跌入結界，令人相當失望。去年成立的facebook群組「我老婆嫁咗俾MIRROR導致婚姻決裂關注組」版主昨晚（2日）發文表達不滿，直斥主辦單位是「大黃牛」，當鏡粉是「水魚」，綁架他們對MIRROR的愛，並宣布關注組將會在演唱會後永久關閉。

人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，並首次使用實名制售票，惟「絕望座位表」出爐即引來一片哀聲，12場僅得37,700張門票。（MakerVille圖片）

MIRROR演唱會一票難求，香港電訊（HKT）昨日（2日）公布抽演唱會門票計計，客戶可登記抽獎，獲抽中者需於指定限期內選購或安裝指定服務，就可獲MIRROR演唱會指定門票2張，名額1200個。

去年7月成立、目前已擁有逾35.5萬名成員的「我老婆嫁咗俾MIRROR導致婚姻決裂關注組」，版主Tcr Ch則發長文呻訴，指對是次MIRROR演唱會的安排感到極度不滿，為此宣布將會於演唱會後永久關閉群組。版主表示，一直以來MIRROR賣廣告的產品，鏡粉衝去入貨；為了抽卡又會一日三餐吃麥當勞；偶像出新歌，粉絲甚至自行出錢出力應援。

但一看首個紅館演唱會的座位表如同黑洞般，即大感失望，「你眠乾睡濕養大個仔，想參加佢嘅畢業典禮，但你要睇下好唔好彩先買到飛」，如不就要捆綁式消費，直言做法是將鏡粉對MIRROR的愛綁架起來。版主又怒斥主辦單位是「大黃牛」，「當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛」、「係咪真係以為啲鏡粉個個都幾億身家？」。

關注組去年7月成立、目前已擁有逾35.5萬名成員。（FB「我老婆嫁咗俾MIRROR導致婚姻決裂關注組」截圖）

帖文引起大量網民共鳴，指完全講中心聲，亦支持關閉關注組的決定，「講得好啱，叫人唔好買黃牛，其實佢哋先係最大嘅黃牛黨」、「咁嘅安排仲衰過之前買演唱會，根本無飛流出嚟畀人買」、「（MIRROR）幾年內去到呢個位置，絕對係靠一班忠粉用血汗金錢時間捧出嚟，單靠ViuTV自己點捧呀？依家做出咗個勢，就當呢啲忠粉冇到，完全冇顧及佢哋嘅感受」、「多謝support mirror嘅公司搞死mirror」 。

不過亦有網民留言指相當可惜，認為版主小題大做，「demand and supply（需求與供應）都唔識，就好似小朋友買唔到玩具咁發爛咋」、「講真，喺香港有邊個演唱會唔使撲飛呀？買唔到飛好正常啦」。

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