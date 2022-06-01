MIRROR演唱會｜由不屑追星突轉性幫搶飛　老公一句話令人妻超感動

撰文：卡洛兒
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人氣男團MIRROR紅館演唱會昨日（5月31日）公開發售，為杜絕「黃牛」炒賣而推行實名制購票，全港粉絲捕在電腦、電話前熱搶門票，最終由開售到售罄歷時約11小時。有人歡喜有人愁，有人妻就發長文分享，這次演唱會撲飛經歷令她對老公改觀了，指「前夫」由初期不屑她成為「鏡粉」，到昨日竟然主動幫手為她和女兒「撳飛」，雖然最後不成功，但一句話讓她無比感動，「係因為你對我倆嘅愛而對『佢哋』（MIRROR）改觀，多謝你」。

有人妻就發長文分享，這次演唱會撲飛經歷令她對老公改觀了，指「前夫」由初期不屑她成為「鏡粉」，到昨日竟然主動幫手為她和女兒「撳飛」，雖然最後不成功，但一句話讓她無比感動。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

有人妻昨晚（5月31日）在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」以「對你改變了」為題發長文，指老公一直對她成為「鏡粉」難以理解，曾揶揄她「幾呀（廿）歲人仲學人追星！」，故此她和女兒總是躲起來觀賞MIRROR的影片，只要老公一入門口就立即轉台，駕車期間播MIRROR的歌曲亦不敢較大聲。

她曾向老公介紹「鏡仔」的好，包括播放柳應廷（Jer）的《狂人日記》給他聽，但卻被批「好難聽，都唔知唱咩」；電視看到姜濤就嘲「肥仔打波都唔會叻得去邊」；只要有12子的節目，他都不願意坐在梳化上觀賞。

人妻表示，6月是她們的12周年結婚紀念，但老公仍然毫無表示，更暗地埋怨「人人老公都幫老婆撲飛……我老公就無！」。沒想到昨早10時，老公竟主動表示「我準備好晒啦！我早有準備！」，當她一直未能登入網站，「由10點至（晚上）6點我都無入過一次畫面」，在「勁灰」欲放棄之際，老公則安慰她「我搞埋啲公司嘢繼續努力撳飛」，跟他視像通話時看到那着緊的眼神。

老公甚至批評那些說「嗰12隻嘢邊有人睇」的人，「講咁多都好討厭」，又不斷問「一張買唔買？」、「咁我買自己嗰張去現場直播俾你哋睇」，人妻形容當刻心情如中閃電，雖然最後都未能成功買飛，但還是非常感動，「值得啦！已經係好有心既週年禮物！」，並指從來都沒刻意改變他，「係因為你對我倆嘅愛而對『佢哋』改觀」。

人妻的分享不足半日已逾8000人讚好，不少人大讚感動及好有愛，甚至睇到眼眶泛淚，直言「感動過求婚」、「呢個前夫抵嫁」、「好sweet啊！羨慕」。有鏡粉人妻表示很有共鳴，「不用另一半愛上他們，只願他唔寸我喜歡他們」、「我都希望我老公可以接受MIRROR」、「雖然我老公冇幫手搶，但係佢肯主動話搶到就請我同其他人睇，就算係$1280佢都pay，我已經好滾動喇！」。

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