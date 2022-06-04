落大雨坐輪椅仍堅持送外賣　勵志相片令人動容　網民讚：自食其力

外賣員通常分為步兵和車手，可選擇走路、騎單車或電單車，但在台灣有行動不便的人為了生計，竟坐着輪椅送外賣。有台灣網民近日於網上發文表示，下雨天時在路上發現一名外賣員為輪椅人士，該人穿着雨衣，輪椅上放着兩個外賣平台的保溫箱，在馬路上前進。樓主對此感觸良多，希望買外賣的人不介意送餐時間可能會有耽誤。



有台灣網民近日於網上發文表示，下雨天時在路上發現一名外賣員為輪椅人士，該人穿着雨衣，輪椅上放着兩個外賣平台的保溫箱，在馬路上前進。（fb群組「信義區三兩事」圖片）

該名台灣網民於fb群組「信義區三兩事」發文表示，在台北信義區中坡南路發現該名輪椅外賣員，指出在大雨中也很努力工作來過生活，令他感觸良多，心中百感交集。他呼籲如果有人收到該名外賣員送的餐點，不要吝嗇說聲「謝謝、辛苦了、加油」，也不要介意送餐時間可能會有耽誤，大家應該互相體諒和尊重。

不少網民大讚輪椅外賣員自食其力很勵志，「生活讓人不易，好感動」、「自食其力，這樣的態度令人動容，不過同時也替這位先生感到擔心，畢竟在路上推輪椅挺危險的」、「請不要在下大雨天，催促送餐時間，互相尊重體諒一下，這些外送服務都很辛苦！」、「很勵志，真的很棒，為了生活自力更生的勇者」、「真的感動，那些啃老族的人要檢討一下」。

對於有網民質疑輪椅外賣員為何於馬路上前進，樓主解釋因該段行人路比較狹窄，而且有電線桿和舊衣回收箱擋着，因此只能迫於無奈於馬路上靠邊前進。