外賣員倒瀉飲品疑倒回杯中續送餐　畫面曝光引嘩然　戶戶送咁回應

駕電單車送外賣搖搖盪盪，若包裝不好或會濺出湯汁飲品。1段影片近日在網上流傳，顯示1名外賣員蹲在電單車旁整理外賣包裝，並疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內，再把地上的飯盒及飲品放回膠袋內重新包好，繼續送餐。片段引起網上嘩然，有網民表示行為超惡心，不敢再叫外賣，但亦有人認為小題大做，送遞過程難免有小意外，只好眼不見為淨。

《香港01》向涉事外賣平台戶戶送（Deliveroo）查詢，獲回覆指公司知悉事件，會繼續進行調查，若確認涉事人士為戶戶送外送專員及於事發時正在送遞戶戶送訂單，我們將採取適當的行動。



片中顯示1名外籍外賣員蹲在電單車旁，其口罩拉至下巴位置，把所有外賣盒裝食品及飲品放在地上，其後疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內。（FB「HongKong CarCam」影片截圖）

Facebook專頁「HongKong CarCam」上載一段影片，顯示1名外籍外賣員蹲在電單車旁，其口罩拉至下巴位置，把所有外賣盒裝食品及飲品放在地上，其後疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內，整理後才把飯盒及飲品放回膠袋內重新包好。

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影片引起網上熱議，至今已有245次轉發，片中未有交代何時拍攝，但有人認出是將軍澳維景灣畔，並提醒該屋苑住戶小心，又批評外賣員的行為惡心及缺乏衛生意識，「倒瀉咗都算，倒返入去唔得喎。有網民亦表示，經常發現外賣員自行「做手術」，將倒翻的食物或飲品重新包裝，「成日當冇事發生」，因此已不會再叫外賣，「見過幾次袋食物用着涼鞋嘅雙腳夾住，仲要放喺下面」。

不過有網民認為拍片者小題大做，亦不應全怪責外賣員，「見到個包裝，自己拎都會倒瀉啦，咁小事都咁大反應嘅人，其實應該自己買餸煮」、「有時意外啲嘢好難講，可能係餐廳包裝得唔好，時有發生」，更笑言「其實佢幾有手尾」、「幫你袋返好仲想點？你想你個餐水浸咁？」。有人則表示吃外面食物還是「眼不見為乾淨」，「您估香港餐廳（堂食）都好乾淨咩？」。

戶戶送回覆《香港01》查詢表示，已知悉有關事件，公司一直十分重視食物安全及衛生，每一位與戶戶送合作的外送專員需在正式提供服務前清楚明白和了解有關食物安全及衛生的服務要求。

另外，除建議餐廳將食物包裝妥善密封，戶戶送亦就派送過程中可能發生的突發情況，向外送專員提供相關指引，包括倒翻食物時，外送專員應盡快通知實時支援團隊，以聯繫顧客安排重新送遞或退款。此外，平台亦要求外送專員在提取食物時檢查食物包裝及以合符規格的保溫袋送遞食物，以確保食物質素。

戶戶送將就事件進行調查，若確認涉事人士為戶戶送外送專員及於事發時正在送遞戶戶送訂單，會採取適當的行動，亦會向外送專員團隊發送提示訊息，提醒他們相關外送服務指引。