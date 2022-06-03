貓咪陪讀大學！疫下上足Zoom課成「貓畢業生」　主人：佢會坐低聽

終於出現「大學畢業貓」了！美國有女大學生分享照片，她和家中貓貓一同「畢業」，雙雙穿上畢業袍，在網上引起熱議。女生解釋疫情下大部分課堂都是用Zoom上課，家中貓貓Suki每一堂都會坐在電腦前，就像真的在聽課一樣，覺得牠是「特殊畢業生」。結果校方亦相當「識玩」，在帖文留言恭賀人貓畢業，雖然貓咪沒得到畢業證書，但已有網民笑稱牠是隻「受教育的貓」。



貓咪Suki和主人一同穿上畢業袍畢業。（「Francesca Bourdier」Twitter圖片）

德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）的2022年畢業班出現1隻歲半貓咪「畢業生」Suki，牠參與了主人布爾迪埃（Francesca Bourdier）的每堂Zoom課，故主人覺得她也正式「畢業」， 在網上分享她與貓貓穿同畢業袍的照片。

美媒報道，新冠肺炎影響每個人生活，布爾迪埃和其他大學生一樣，疫情大流行下大學生涯幾乎都在家中上Zoom課，但她的貓貓非常特別，堅持要陪她上課。布爾迪埃每次開電腦上課時，Suki就會坐在她身邊看住手提電腦，就像牠也想聽課一樣，上足每一堂網課，故覺得牠值得一齊畢業、一同慶祝。

帖文吸引近5萬人讚好，網民湧入她的Twitter恭喜Suki畢業，甚至有人問學校能否破例給牠一份學位證書。校方亦相當「識玩」，用官方帳戶在帖文留言，恭喜她們人貓畢業。布爾迪埃笑言愛腦雖然沒得學位，但牠是「特殊畢業生」，所以自己特別在網上買了適合牠的帽子和畢業袍。

當地傳媒指布爾迪埃其實不是首次和貓貓配搭穿着，她成立了一家服裝公司設計寵物及主人的配搭衣着，此前還設計了一套人貓配備的粉紅色運動服。

（綜合）