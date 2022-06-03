勒索？網紅攜7貓搭GOGOX貨van意外漏低1隻　司機送還竟索$1500

毛孩走失，最擔心的當然是主人。本地網紅「suet_e」日前於社交平台分享，稱帶同其照顧的貓媽媽與6隻幼貓乘搭GOGOX（前稱GoGoVan）客貨車時，因沒發現其中1隻幼貓自行走出車籃，意外「漏低」在貨車上。她其後經租車平台聯絡到客貨車司機，對方答應將幼貓從流浮山送返元朗，惟要求收取$1500元車馬費。「suet_e」不滿對方開價過高，認為行為猶如勒索，雙方交收幼貓時一度爭拗，最終司機及其同行妻子見到「suet_e」友人趕至便放棄爭論離去。

GOGOX回覆《香港01》查詢時表示，該公司一直專注提升用戶體驗及平台物流夥伴服務水平，並有完善的機制處理用戶查詢。就有關個別事件，公司已即時與用戶聯絡及提供協助，用戶亦滿意處理能迅速行動。GOGOX表示會與平台夥伴了解事件，將根據既定機制評估及嚴肅處理。



網紅「suet_e」帶同其照顧的6隻幼貓與貓媽媽乘搭客貨車時，未發現其中1隻幼貓自行走出車籃，意外「漏低」在貨車上。客貨車司機其後答應將幼貓從流浮山送返元朗，惟要求收取$1500元車馬費。（ig「suet_e」圖片）

網紅「suet_e」於instagram講述驚險失貓事件，稱上周四（5月26日）下午約1時，帶同其照顧的6隻幼貓及貓媽媽到工作室打算拍攝「全家福」留念，乘搭客貨車時沒留意其中1隻幼貓從貓車籃爬了出來，下車時意外將幼貓「漏低」在車廂，「我落車冇check清楚，我都有錯，我都有責任」。

「suet_e」發現幼貓不知所終後，即時聯絡客貨車司機，對方起初指未有發現貓隻，「話接咗幾個客都唔見有」。她其後與家人再次仔細找尋家中及房間，惟沒有發現，故再次致電司機十多次，希望對方能幫忙留意，但司機的電話「熄咗機打唔通」。至當晚8時許，她聯絡租車平台客服講述事件，並要求代為聯絡司機，「司機同客服講肯定冇見」，不過相隔約10分鐘，司機主動致電「suet_e」，稱經搜尋後在車上發現幼貓，更形容「佢匿得好入呀」。

司機主動致電「suet_e」，答應將幼貓從流浮山送返元朗，惟要求收取$1500元車馬費。「suet_e」認為司機開價太高，稱願意自行接回幼貓及提供500元作為報酬，但遭對方拒絕。（ig「suet_e」圖片）

「suet_e」得知消息立即表示願意乘的士接回貓隻，司機則稱他身在流浮山，提出駕車將貓送回元朗，但要求收取1500元車馬費。「suet_e」認為司機開價太高，稱願意自行接回幼貓及提供500元作為報酬，但遭對方拒絕，「唔知點解佢死都話要揸車過嚟同收錢」。由於她擔心幼貓安危，最終只能答應司機並相約於寓所樓下交收，雙方協議車馬費改為1000元。

司機帶同幼貓到達後，「suet_e」再次質疑對方要求收取高價車馬費的目的，又稱相關收費或違反租車平台規定，但司機卻「大條道理」表示，費用是雙方私下協議，與租車平台無關，「你自己唔小心漏咗隻貓喺我架車，我冇責任畀返你㗎喎」、「又唔係我偷又唔係我搶，係你自己留低佢喺我架車度」。「suet_e」上載的錄音更記錄到，司機及同行太太不斷強調願意交還貓隻「已經好心咗㗎喇，攞返出嚟好好㗎喇」、「唔係我偷你㗎嘛，咁你而家要唔要返先？」。

「suet_e」表示，本來自己也打算給予對方500元作為報酬，「但咁樣要求我哋要畀$1000先交返隻貓，感覺好唔好」。雙方爭論約10分鐘，她指司機的太太後來態度軟化，「話收$800，之後話$500都算，都唔想繼續爭拗」，但司機卻非常堅持，最終對方見到她的友人趕至，「佢見人多先怯，揸車走」。

「suet_e」事後帶幼貓到診所檢查，幸好貓隻未有大礙。她坦言自己沒有察覺幼貓「偷走出嚟」亦有責任，但質疑司機曾「扮冇見過」，似是「有心想偷嚟自己養」，直至租車平台致電，「見我哋咁緊張貓就諗住趁機勒索」。她續指，租車平台事後已聯絡她跟進，對事件表示遺憾並提出退款，但她重申公開事件「原意都唔係話想要返嗰500蚊，係想畀大家alert有啲咁嘅司機，要小心提防」。

事件引來網民討論，不少人質疑司機「食水深」如同勒索，「自己唔小心漏低嘢係有責任，但係司機係咪唔應該『勒索』呢」、「擺到明想偷貓再變勒索」。另有網民認為「suet_e」也要負上部份責任，「主人都要檢討點解隻貓可以走咗出嚟」、「咁大隻貓都漏低真係幫唔落，個司機又真係狼死咗，累鬥累」。