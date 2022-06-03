如何刪除fb群組│「我老婆嫁左比MIRROR」fb群組關閉會員要逐刪？

撰文：謝茜嘉
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【我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻決裂關注組／MIRROR演唱會】人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，公開發售的門票雖採取實名制購票以杜絕黃牛，另外亦為歌迷會的MIRO加開2場會員專場，但仍一票難求，而場地有不少座位已預留給贊助商，「絕望座位表」惹來鏡粉不滿。
facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主不滿是次演唱會門票安排，昨夜（2日）發文怒斥主辦機構是「大黃牛」，又宣布將於演唱會完結後永久關閉群組，惹來網哄動。有網民關注版主會否將整個群組刪除，不過根據facebook幫助中心的刪除群組步驟，版主需要手動逐名移除成員，而群組坐擁35.5萬名「前夫」，理論上版主要按35.5萬次，恐要撳到手軟。有網民估計版主最終或只會設定禁止成員發文及回應，或發文呼籲成員自行退出群組。

人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，公開發售的們票首次使用實名制售票，惟「絕望座位表」出爐即引來一片哀聲，12場僅得37,700張門票發售。（MakerVille圖片）

去年7月初才成立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」在fb提供一個平台讓「前夫」們分享平日太太和女兒追星的行為，讓一眾不追MIRROR的「前夫」可「圍爐」，分享感受。不過近日演唱會開售後一票難求，令不少MIRO（鏡粉）不滿主辦單位預留大部分座位給贊助商作捆綁式消費，其中香港電訊（HKT）抽演唱會門票計劃要求被抽中者，須於指定限期內選購或安裝指定服務，才可獲門票2張，名額1200個。

版主發文批評演唱會座位表，「一睇個floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？」（黑色票區代表為主辦機構預留，當中包括贊助商、優先訂票、歌迷會和技術支援及防疫相關座位），他又形容「你眠乾睡濕養大個仔，想參加佢嘅畢業典禮，但你要睇下好唔好彩先買到飛，一係你就幫襯校長個fd買份保險，一係就喺canteen買24個月餐券，想坐靚位？買兩set丫吖」。版主不滿主辦機構綁架MIRO對MIRROR的愛，指出是「當鏡粉係ATM係水魚」，並宣布演唱會後將關閉群組。

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有網民關注版主會否直接刪除群組，擔心失去約1年來的回憶，難再重溫「前夫」的故事。不過，根據facebook操作，若版主想刪除群組，須點擊每名成員姓名旁邊的3點按鈕，再選擇「移除成員」，最後版主要點擊自己姓名旁的3點按鈕，然後選擇「退出群組」，才可真正刪除群組。換句話說，版主若想完全移除所有成員，需要手動按35.5萬次移除，恐怕撳到手軟，所以相信版主未必會採取這個方法。

不少則網民估計版主或會選擇「暫停群組」，此方法可暫停管理員在內所有人發佈新帖子、回應和按帖子的表情符號，系統會在群組頂端加入訊息，告知用戶所有動態現已暫停。此方法可保留群組。若版主長期暫停，群組則會如同「死帳」般，不過版主也可設定自動恢復原狀的時間。而在群組暫停時，成員仍可刪除現有帖子或回應、存取資訊或退出群組。

刪除fb群組或暫停群組方法▼▼▼

問：如何能在facebook刪除群組？

答：  根據facebook操作，若版主想刪除群組，須點擊每名成員姓名旁邊的3點按鈕，再選擇「移除成員」 ，詳情按此...

問：如何能在facebook「暫停群組」？

答： 版主選擇「暫停群組」可暫停管理員在內所有人發佈新帖子、回應和按帖子的表情符號，詳情按此...

「我老婆嫁左比MIRROR」fb關注組將關閉　版主怒斥：當鏡粉係水魚MIRROR演唱會實名制｜買飛打錯英文名有冇得改？　康文署咁回應MIRROR演唱會｜由不屑追星突轉性幫搶飛　老公一句話令人妻超感動
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