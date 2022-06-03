悲！兒確診留醫離世　台媽急問有否遺言　原因極心酸：一輩子遺憾

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，今日（3日）新增逾7.6萬宗本地確診病例，142宗死亡。有醫生則發文分享1則疫情數字背後的真實心酸故事，指1名確診者凌晨因病離世，其母親趕到醫院卻未能見最後一面，她急問兒子有否什麼遺言，惟醫護的答案讓她更加悲痛。



台灣1名確診者凌晨因病離世，其母親趕到醫院卻未能見最後一面，她急問兒子有否什麼遺言，惟醫護的答案讓她更加悲痛。（蘇一峰FB圖片）

台北市聯合醫院聯合醫院胸腔重症內科醫生師蘇一峰今早於facebook專頁發文，指死者母親凌晨5時接到醫院電話通知，已即時趕到醫院加護病房，惟一到埗迎來壞消息，「我們盡力了，但是你的兒子還是過世了」。該名母親聽完噩耗後先謝謝醫護的努力，又欲言又止地問「我兒子在加護病房意識還清楚嗎？有沒有交代什麼話要給我的」，護士想一想後回答「好像沒有」。

惟一問才知道，母親指兒子一開始有不舒服症狀時，因不願意就醫而跟她大吵一架，最後在對方半強迫之下就醫，沒想到住進加護病房後就出不來了，最終在病房中離逝，而這對吵架的母子再也沒有機會和好。蘇還說，離開加護病房時，看見死者母親一個人落寞地坐在加護病房外的椅子上，形容這是疫情悲歌，這還是「白髮人送黑髮人」。

網民看完帖文都感鼻酸，「又一個媽媽的孩子走了」，直言這是「母親一輩子的痛」、「來不及和好，一輩子的遺憾」、「愛要及時表達」，又指數字看來很冰冷，但每個數字背後的故事都令人難過、「1個個數代表一個家庭的破碎」。