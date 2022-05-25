懷孕台媽確診被迫墮胎　老公一家理據超荒誕　網民批：無腦家庭

若孕婦確診後擔心胎兒健康，理應找專業醫生作詳細檢查，而非自行判斷。台灣有懷孕的媽媽於討論區發文大呻，她日前於懷孕11周時確診，現已康復，但老爺奶奶和老公質疑腹中胎兒會因她確診和吃藥治療受到影響，會變得不健康，因此希望她墮胎。帖文引起熱議，有網民指出「確診的藥不是會配孕婦可以吃的嗎？他們腦子有問題吧，比病毒還可怕」，也有網民勸應先做詳細檢查再作決定，勿胡亂墮胎，「我覺得擔心孩子發展有問題 ，可以之後做高層次或羊穿確認有無異常，小生命好不容易來到，千萬別輕易放棄」。



台灣有懷孕的媽媽於討論區發文大呻，她日前於懷孕11周時確診，老爺奶奶和老公質疑腹中胎兒會因她確診和吃藥治療受到影響，會變得不健康，因此希望她墮胎。（freestocks@Unsplash）

該名媽媽於Dcard討論區以「因為確診小孩被迫拿掉」為題發文表示，在沒詢問過婦科醫生和專業意見的情況下，老公一家卻一致認為因她確診吃藥，胎兒會受影響，讓她十分無言，「這家庭到底是……？」，又指出「如果因為這樣拿掉小孩，我真的會下地獄吧」。

不少網民批評樓主老公一家觀念有問題，「連老公都智商掉線，確定要跟這種人生孩子，不怕影響未來孩子的智商嗎？」、「好可怕喔，確定要跟無腦家庭綁在一起一輩子嗎？」、「請找專業醫師評估好嗎？怎麼這樣隨隨便便拿孩子啊？太可惡，很不尊重母親耶！」、「拿掉小孩，都不怕有因果輪迴嗎？」、「趁這機會快看清這家人，現在不逃，以後要逃就困難很多了」。