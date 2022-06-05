嬲爆！港男中環租酒店送求婚驚喜變驚嚇　職員擅丟裝飾與花束

求婚一生人一次，沒料到卻毀於他人之手！有港男日前租住中環1間酒店房間，擬慶祝未婚妻生日兼求婚，原本已和職員交代好，會提早一天入住布置場地，隔天帶未婚妻蒙眼上房。未料2人打開房門一刻，驚見有職員在執房，「所有嘅布置都冇晒，我嗰一刻熄咗機」，房內職員只回應「唔清楚、無人通知」，但前台職員「竟然答我唔知點解，話佢哋係有交代」，最後只能拾回被丟棄了的求婚花束。

事主稱當晚酒店經理曾致電道歉，承認有全部責任，願作賠償。惟樓主稱即使賠得了金錢損失，「我嘅心血，好多好多都無辦法用金錢去賠償」。網民都大鬧涉事酒店極錯，認為職員見到房內有特別布置，清理前應詢問前台，不少則安慰事主最重要是未婚妻知道他的心意。《香港01》正向涉事酒店查詢。



港男悉心布置好房間，想為未婚妻送上驚喜，沒料到裝飾與花束全被酒店職員擅自丟棄。（fb群組「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

事主在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享在中環1間酒店籌備求婚的不快經歷，他原本連訂5月26日至5月30日的房間，慶祝未婚妻生日兼送上驚喜求婚，自己更提早於25日到來布置。他強調早與酒店溝通好，對方表示可提供協助，25日登記入住亦很順利，並再三提醒職員，稱明天會帶同未婚妻「扮入住」，「提醒佢哋唔好入間房亦唔好掂啲布置，我仲放好求婚花束係窗邊」。

事主上傳布置好的圖片，只見房內放了不少氣球，梳化上有「LOVE」字樣的氣球及用飾品拼出「Marry Me」（嫁給我），準備用來求婚的花束則放在窗邊，一眼就看得出房間是用於求婚。事主離開前沒有check out，心想一切準備妥當，但「原來等緊我嘅係一個惡夢」。

翌日樓主和未婚妻登記後上房，進門前準備眼罩先讓對方戴上，「我想像嘅畫面原本係我開好晒啲布置咗嘅燈飾，手攞花束跪好向佢求婚」，未料開門一刻驚喜變驚嚇，「我見到係一個house keeping嘅職員，而我所有嘅布置都冇晒…我嗰一刻熄咗機…真係隔咗好幾秒…我先反應到」。

港男的未婚妻質問職員布置及花束下落，職員直認已經掉了，但後來又發現有束花可以拾回。（fb群組「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

該職員反問他們為何入房，因為房間未準備好。事主問為何要清走房內布置，對方答說「唔清楚，冇人通知呢間房有咩特別」，他再去問前台職員，「佢哋竟然答我唔知點解，話佢哋係有交代」。已經有驚無喜的未婚妻也質問職員布置及花束下落，職員直認已經掉了，但後來又發現有束花可以拾回，事主欲哭無淚，未婚妻則抱着拾回來的花傷心痛哭。2人不想再逗留馬上離開，另行預約另一酒店慶祝「『咁難忘』嘅生日」。

事主續指，酒店經理當晚致電道歉，承認他們有全部責任，願賠償花束、布置費用及酒店房錢，「匆匆close咗case…成件事連24小時都未過」。事後他們已不想回憶事件，酒店完全破壞求婚應有的驚喜和快樂，即使願賠償金錢上的損失，「但錯過咗嘅時光，我嘅心血，好多好多都無辦法用金錢去賠償」。他發文提醒想到該酒店慶祝的人要想清楚，不希望同樣的事發生在其他人身上。

許多網民替事主抱不平，「一生人一次嘅求婚，比着我真係嬲到放火燒咗間酒店都似」，不少人質疑如果未有退房，職員正常都是簡單清潔、倒倒垃圾，「我都唔明點解會清場」，正常見到有布置清理前都會問前台，「執房那位職員好大責任」。有網民安慰事主，認為最重要是女方知道他的心意和求婚成功，「我比較care樓主同你老婆嘅心情」，齊齊祝賀兩人未來幸福快樂，快快忘記不快事。