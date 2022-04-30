Staycation｜5星酒店職員稱因無理投訴被炒　呻本地客7宗罪難服侍

隨着疫情稍為緩和，社交距離措施逐步放寬，市民開始四出遊玩「報復式消費」，「Staycation（宅度假）」更是熱門之選。有5星級酒店前員工網上發文，大呻本地客難服侍，迫使很多酒店從業員辭職，甚至被解僱，更力數7大惡客行為，呼籲「唔好因為小小事而去投訴而拎着數」。



有5星級酒店前員工網上發文，大呻本地客難服侍，迫使很多酒店從業員辭職，甚至被解僱，更力數7大惡客行為。（示意圖/GettyImages）

有男網民在facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發帖，指自己本來任職1間5星級酒店，但早前卻被解僱。他直言本地客「難做難服侍」，令很多同行都辭職甚至被解僱，人手不足下更難以應付客人需求，「因為客人無理取鬧嘅投訴，而導致員工被迫簽warning letter（警告信），甚至俾人炒」。

樓主呼籲酒店客出來宅度假遊玩時，不要為小事而投訴以圖「拎着數」，並列出惡客7宗罪：包括帶外來食物入住酒店要求加熱，因不捨得付煮食費而投訴；要求特定時間將蛋糕送到房間，可惜很多住客要求同一時間零時零分送達，「試想一下通宵更嘅同事會有幾多人返工？」；房間用餐投訴食物不夠「新鮮滾熱辣」；食物送上房後又不立即進食，「放喺度影完相，就再投訴話啲食物凍晒」；訂購外賣拒絕到大堂自取，要求酒店職員送上房，享用後亦不會自行收拾好，「叫房務部嘅同事入房執返外來食物嘅殘渣」。

樓主表示不少外國旅客都會向房務員付貼士，「等我哋嘅同事都做得開心啲，而且真係幫補到唔少」，但本地客卻從來沒體諒過他們人工低。（示意圖/GettyImages）

另外，樓主表示不少外國旅客都會向房務員付貼士，「等我哋嘅同事都做得開心啲，而且真係幫補到唔少」，但本地客卻從來沒體諒過他們人工低。樓主又說，酒店推出各種優惠套票，入住率自然高，而住客的入住及離開時間都一樣，「咁排隊等check in又有啲咩問題呢？？唔好因為條排隊龍長啲，就要投訴」。

樓主在文末表示，不是只有消費者想好好享受酒店服務，職員亦想住客明白，「你哋嘅報復式消費，只會令我哋更加辛苦」，懇請大家手下留情。

不少網民都表示同情酒店從業員，認同本地客確實「難頂」，「香港係投訴之都，畀少少錢就大晒，又要搲呢樣嗰樣」、「因為價錢大眾化咗，相對客人嘅質素都……」。但亦有人指相信仍有很多明白事理的香港人，希望大家能多體諒。有網民則認為，如果因客人無理投訴而被發警告信，甚至被解僱，應是公司問題，「有呢啲容忍西客嘅管理層，先至造就更多西客」。

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