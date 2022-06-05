萌！小妹台上扮蝴蝶跳舞　下秒竟趴地睡着　網民笑爆：蛹沒變蝶

登台表演的一刻，相信一定十分緊張，但她卻在台上睡着了！近日內地瘋傳1段萌爆影片，重慶1間幼兒園為慶祝六一國際兒童節，提前在周一（5月30日）舉辦了舞蹈表演，11名女童打扮成蝴蝶上台跳舞，沒想到有名女童在表演開始10多秒後，竟趴在台上睡着，趣致的模樣被幼兒園園長拍下並上傳到網上。網民紛紛大呼被萌倒了，「好可愛的蝴蝶寶寶」、「小孩太可愛了，就連睡覺都那麼萌」，又笑言「她還是一隻蛹，沒變成蝴蝶」。



近日內地瘋傳1段萌爆影片，重慶1間幼兒園舉辦舞蹈表演，有名女童在表演開始10多秒後，竟趴在台上睡着。（「星視頻」影片截圖）

從網上流傳的影片可看到，當時有11名女童穿着粉紅色的蝴蝶裙子在台上表演，其中10名女童於台前擺動雙手跳舞，但有1名女童卻在舞台後方蜷縮着身體，趴在台上一動也不動，其間在前方有1名女童曾回望觀察其情況，但即使台上的動靜和音樂聲很大，後方的女童仍然沒有動靜。

剛開始時在台下觀賞表演的家長還以為趴在台上的女童扮演蟲蛹，正處於孵化狀態。後來經過老師確認，才發現女童是因太睏，所以睡着了。由於正睡得香甜，老師也不忍心叫醒女童。

幼兒園的向姓女園長拍下女童可愛的模樣上傳到網上，並表示表演開頭的舞蹈動作是趴在台上，但過了10多秒要走到前方時，該名女童卻直接趴在台上睡着，她「當時看見都笑翻了」，又強調「是真的睡着了，不是劇情需要」。而女童的爸爸當時在後台，後來另1名園長把女童抱了下台，但也沒有吵醒她，估計因平時習慣了睡午覺，而當天沒有睡，所以改在台上睡着了。

有網民笑說「可愛的要命」、「破繭成蝶也要有成功率的嘛」、「這個繭太厚了，破不開啊」。有人認為國際兒童節應該讓孩子自由活動，好好去玩耍和休息，「在這樣的環境下都能睡着，看來真的是太睏了，還是讓孩子好好休息一下吧」、「個人覺得六一兒童節就應該讓孩子們好好地休息，沒有必要在台上表演節目，讓孩子們這麼的累」、「6.1活動，小朋友都要提前好早去幼兒園化妝的，基本都睡眠不足，睡着很正常」。

不過也有網民認為孩子一起表演，排練舞蹈可增加團體意識，學會合作，「舞蹈動作的排練本身也是可以提升孩子身體協調性能力，音樂認知能力等，上台表演又可以讓孩子增加更多自信，為什麼不讓孩子表演呢？這是多好的鍛煉機會啊」。

（綜合報道）