司機停車讓行人過斑馬線　女童禮貌點頭道謝　暖心舉動獲讚有家教

駕駛者與行人互相禮讓，相信是馬路上最美的風景。有司機在社交平台分享1段車Cam片段，顯示司機駕駛車輛在斑馬線前停車讓行人先行，其中1名女童橫過馬路時，不忘向司機點頭道謝，片主即大讚有意識和家教。



1名女童過斑馬線時，她一直望向司機方向，行到車前更點頭道謝。（影片截圖）

司機在facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，顯示前日（5月31日）早上8時許，駕車至秀茂坪利安道，並減速停在白色斑馬線前，按交通守則等候行人橫過斑馬線。其間1名穿着相信是小學運動校服的女童過路，她一直望向司機方向，行到車前更點頭道謝。片主大讚她有「意識同家教」，認為相當難得。

影片獲過千名網民讚好，有人大讚女童的行為值得表揚，「每幾十個斑馬線過路嘅人，先至有1至2個識揮手同點頭」、「終於有樣好嘢似日本，下一代仍有希望，感謝佢父母同樓主」；有網民則分享自己都有相似經歷，的確令人心頭一暖，「我有一次喺太古城斑馬線讓一對父女過馬路，個囡囡眼睇只有2至3歲，但係佢過嗰時同我揮手拜拜，咁細嘅小朋友都被父母教到咁乖」。

根據《道路使用者守則》，駕駛者駛近斑馬線時，須留意是否有等候橫過馬路的行人，特別是兒童、長者及殘疾人士，並應減速預備在「讓路」線前停下來，好讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路，並在慢駛或停下來前，應發出信號，通知其他駕駛人。