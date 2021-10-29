萌！跆拳道比賽男童大哭　對手上前擁抱擦眼淚　暖心行為融化網民

友誼第一，比賽第二！湖北宜昌1間跆拳道館日前舉行幼兒比賽，1名男童在比賽期間被踢中痛得當場大哭，對手於心不忍停下來為他擦眼淚，又擁抱安慰，暖心舉動融化無數網民的心。



紅方男童在比賽期間被踢中而大哭，藍方男童停下來用手袖幫對方擦眼淚。（微博「熊孩子翻車現場」影片截圖）

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據《澎湃新聞》報道，湖北宜昌1間跆拳道館周日（24日）舉行幼兒跆拳道決賽，2名男童在場上勢均力敵，互相起腳踢對方，但身穿紅色護具的男童突然大哭，估計是被踢到感到很痛，裁判立即衝上前拉開2名男童，紅方男童在場外由大人們安慰，藍方男童則十分茫然地環顧四周。

隨後，藍方男童拉着紅方男童再次上場，藍方踢了對方3下，紅方只是站着沒還擊，再次哭出來，藍方有點不知所措，然後舉起手，用手袖幫對方擦眼淚，又擁抱了一下安慰對方，在場的人都為藍方的暖心舉動鼓掌。

比賽過程和藍方男童的暖心舉動▼▼▼

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工作人員張先生表示，這個比賽目的就是讓小孩增加膽識和經驗，他讚賞藍方男童很貼心，「孩子之間的友誼很真摰、很暖心」。

網民紛紛留言表示，「好可愛的小朋友」、「我真的被溫暖被感動了，小朋友的心好乾淨好柔軟啊」、「藍隊小朋友真的很暖心，看紅隊小朋友不打了，最後那一腳踢得很輕」、「既贏了比賽，又贏得尊重，還贏得了全場觀眾的心，甚至還可能交到一個好朋友，真是妥妥的贏家」。

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