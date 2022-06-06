租霸有樣睇？睇中租盤業主簽約前黑面拒租　港男：同外母個樣有關

租霸有樣睇？租客要找到合心水租盤不容易，而業主則最怕遇上「租霸」，雙方都互相提防着。有港男就大呻租樓被拒的經歷，稱早前與太太物色租盤打算讓外母「住近啲」，過程中找到滿意的單位並相約業主簽約。沒想到業主一見外母立即黑面，直指外母的樣貌刻薄「好似租霸」，因此拒絕租出單位，令港男非常無奈。



有港男稱早前與太太物色租盤打算讓外母「住近啲」，沒想到簽約前業主一見外母立即黑面，直指外母的樣貌刻薄「好似租霸」，因此拒絕租出單位。（《燦爛的外母》劇照）

該名港男於香港討論區發文，表示早前與太太物色租盤，希望讓外母「住近啲我哋」，而太太及外母看過數個單位後亦找到心水之選。樓主於是特意請了半日假，與太太及外母相約業主簽租約，「喺樓下等嗰陣，外母已經安排定啲嘢點樣搬入去」。

原以為一切順利，沒料業主甫到達、見到外母後「個面口黑過鑊底」。雙方其後再次到單位視察，其間業主突然向外母表示：「X太，我𠵱家都係唔想租畀你啦，我哋有緣再見啦。」

外母聞言錯愕又驚訝，只好追問業主拒租的原因，「衝出嚟問點解唔租，之前都好地地」，而業主亦毫不留情，直接稱原因與外母的外表有關，「話因為我外母個外型睇落太刻薄，個樣咁好似租霸，所以唔想租畀外母」。

被問到拒租原因時，業主竟直接說明，「話因為我外母個外型睇落太刻薄，個樣咁好似租霸，所以唔想租」。（《燦爛的外母》劇照）

樓主對業主的拒租原因深感無奈，坦言：「我覺得我外母唔似八婆格喎，可能係我睇慣咗，但係『租霸』真係有樣睇嗎？」他又指事前已向經紀交代，外母單位的租金將由夫婦承擔，質疑業主或有誤會，不過他也指出今次除了浪費時間外也沒有其他損失，「好彩少少嘅嘢係我哋未約搬屋公司同pack嘢囉」。

帖文引來網民熱議，紛紛討論外母給業主負面印象的原因，「會唔會係你哋睇樓嗰時，你外母好多嘢講？」、「口太衰辣着咗業主？」、「可能只係藉口」。亦有人指業主或只是不願租予上年紀的租客才亂編藉口，「有啲人唔鍾意租畀啲老人，一佢哋無收入，驚佢無錢交租；二驚佢變兇宅，因為年齡大、多病痛」。