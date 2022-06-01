恐怖租客！出租單位4年準時交租　業主要維修開門嚇傻：垃圾場！

準時交租又好相處的租客可遇不可求，台灣有業主分享可怕遇到恐怖租客的經歷，指1名租客4年來準時房租電費，也沒有向她反映過任何問題，惟近日下層單位住客通報有漏水問題，她便相約租客入屋查看，沒料到開門一刻見到超驚嚇一幕，屋內非常髒亂，每寸地方都堆滿垃圾，業主不禁崩潰發帖求問：「該怎麼趕走房客？」



業主相約租客入屋查看，沒想到開門一刻見到超驚嚇一幕，屋內非常髒亂，每寸地方都堆滿垃圾。（FB「房東、租客、租屋糾紛求問區」圖片）

該名業主在facebook群組「房東、租客、租屋糾紛求問區」發帖，指4年前買入4樓及5樓單位，並因「買賣不破租賃」繼續租給本來的租客，而這些年來租客都能固定地準時交房租及電費，也從沒向她反映任何房子問題。

不過從去年開始，4樓租客向她表示牆身發霉，今年更出現嚴重漏水，業主遂向5樓租客查問有否漏水問題，但對方則表示沒有。惟近日再度出現漏水情況，業主便要求進入5樓單位查看一下，租客卻是一再拖延，聲稱工作忙碌未能抽空。最後業主逼不得已下，跟他說如果沒法解決漏水問題，就只好收回單位維修，對方才願意開門讓師傅入內。

沒想到開門後，業主直接嚇壞了，單位內的牆壁都發霉，天花板亦在滴水，而整間房都被垃圾堆滿，大量膠樽、紙皮、舊電器等雜物，原本白色的床墊變成黑灰色，洗手枱及浴室地板都是垃圾，根本沒法使用，假天花及露台外面還藏有多袋垃圾，場面驚嚇就如垃圾場般。業主不禁向網民求救，因租約明年4月才到期，「該怎麼趕走房客？」。

照片一出都讓網民直呼「好惡心」，形容是「垃圾集中營」，並替業主感頭痛，「這個付2倍房租我也沒辦法繼續租他，太可怕」；但亦有人指出如果客按時繳費，道理上他並沒有違法，未必能無代價地提前解約，相信業主要支付1個月違約金叫他遷出。