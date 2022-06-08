臭！同居先發現女友勁污糟　流晒汗瞓上床3日唔沖涼　男友超崩潰

想像中的同居生活可能是甜蜜蜜，但現實女友竟是「臭崩崩」！有港男發文大呻，稱早前開始與女友同居，本應是感情大飛躍的階段，沒想到卻被女友的衛生習慣嚇一跳！他指女友出街後流了一身汗，都可以不洗澡就直接上床睡覺，而且是連續3晚不洗澡，嚇到他不知怎麼辦。有網民就笑言希望他千萬不要分手，「咁極品，千祈唔好放生！」。



有港男表示同居後才發現女友極骯髒，流了一身汗都直接瞓上床，更連續3晚不洗澡，令他難置信。（《她很漂亮》劇照）

該港男在香港討論區發文，稱其女友近日到他家暫住，同居後才發現原來她會不洗澡就上床睡覺，認為其衛生習慣十分惡劣。樓主表示理解有些女生未必天天洗頭，但不是每天洗澡則令人難以忍受，尤其是女友出過街，流了一身汗，回家後竟然就直接上床倒頭大睡。他原以為女友只是一時太累才會不注意衛生，心想「唔沖一晚都算」，打算先忍受一夜，再暗自觀察其情況。沒想到一日又一日，女友竟然連續3晚沒有洗澡！港男怕開口會惹怒對方，但又覺得實在難以忍受，不知如何是好，便發文問網民「可以點樣同佢講，好心你去沖個涼啦」。

有網民認為同居生活需要磨合，建議樓主溫和地表達意見。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

帖文引來網民熱議，大部分人都嫌樓主女友太「污糟」，「晚晚都唔沖？咁咪好臭囉」、「咁熱出咁多汗都唔沖，唔痕㗎咩！」、「好嘔心啊！」。亦有人稱讚樓主「偉大」，笑言「露宿者終於有人肯收留」、「多謝你為街道衛生作出嘅貢獻」；另外有人就認為樓主可以為女友準備好毛巾、換洗衣物，婉轉地請她洗澡，「生活習慣要磨合，點都要解決」。