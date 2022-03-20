萬年油煮食、直接吐痰落垃圾桶　港男呻外母衛生差：好想X爆佢

一家人最重要是溝通，若有不滿也應平心靜氣提出問題再解決。惟有港男於討論區發文大呻，最近老婆請外母到家裏幫忙照顧兒子，但他發現外母「都幾污糟」，經常直接吐痰到垃圾桶，紙巾用完會再用，最恐怖是炸完食物後，經常會儲起用過的油再用，讓他很想大罵外母，而且一般會自己買外賣吃，不吃外母烹調的食物。不過，網民卻直斥樓主不懂感恩，認為有縱有不滿亦應耐心教育外母，「自己湊返啦，人哋老人家咁辛苦幫你照顧小朋友，仲要俾你嫌三嫌四，你都算係極品」，亦有意見指長吃外賣更不健康。



有港男於討論區發文大呻，最近外母到家裏幫忙照顧兒子，但他發現外母「都幾污糟」，經常直接吐痰在垃圾桶，更會儲起炸食物用過的油再用。（《燦爛的外母》劇照）

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該名港男於香港討論區以「外母成日用萬年油煮嘢食」為題發文表示，曾向老婆投訴外母的不衛生行為及不健康煮食問題，但老婆不太理會，所以他通常自己買外賣吃，不吃外母煮的食物。他說，最擔心是小朋友的健康，但外母性格「講極都唔會聽」，令他「好想X爆佢」。

帖文引起熱議，不少網民都批評樓主不懂感恩，「你除咗基本家用，有高薪出糧畀你外母幫你湊仔？憑乜去X人？老人家幫你手湊仔唔感恩仲咁多嘢講！」、「而家係你哋主動叫你外母嚟幫手，你咁唔滿意你外母咪唔好叫佢嚟咪得囉，問題已解決」。

有網民指出樓主吃外賣更不健康，「外賣用啲油好過屋企？無知真係最快樂！」、「幾差，也比外面的乾淨衛生」、「你應該要向你的岳母反映，而不是選擇更糟糕的外吃，若然她不理會，亦只好自己下廚吧」。

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