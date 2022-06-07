夢幻破滅！迪士尼樂園浪漫求婚　男子單膝跪地　職員搶戒指毀驚喜

迪士尼樂園在粉絲心中一直是「最夢幻的國度」，可是巴黎1對情侶的人生大事卻被園內職員的行為毀了，悉心準備的浪漫場面，從夢幻中被硬拉回殘酷現實！外國網絡瘋傳影片，1名男子在巴黎迪士尼樂園的睡美人城堡（Sleeping Beauty Castle）前方單膝跪地，拿出戒指向女友求婚，可是在女方準備答應的浪漫一刻，1名職員突然快步跑近，穿過2人中間並搶去戒指，同時要求2人離開舞台範圍，在場圍觀的遊客亦由歡呼助慶變成報上噓聲。事後迪士尼特意發出聲明，指對工作人員處理事件的方式感遺憾，表示已向該對情侶道歉及願意作出彌補。



1名男子在巴黎迪士尼樂園的睡美人城堡前方向女友求婚，在女方準備答應的一刻，1名職員突然快步跑近，穿過2人中間並搶去戒指，同時要求2人離開舞台範圍。（Reddit影片截圖）

浪漫求婚竟變悲劇？該段影片最初被上載至外國討論區Reddit，樓主表示好友早已計劃在巴黎迪士尼樂園向女友求婚，並於出發前向迪士尼申請及獲批，沒料竟在最重要的「戴戒指」環節遭破壞。

影片可見，身穿白衣的男子將女友帶到巴黎迪士尼樂園睡美人城堡前的一處舞台區域，按照計劃單膝跪下，同時取出早已準備的戒指向女方求婚。女友看到這幕表現驚喜，只能以手掩着嘴巴，似是未能反應，這時附近的遊客也紛紛送上歡呼聲助慶。

職員亂入毀求婚經過▼▼▼

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沒想到正當女子伸出雙手打算接過戒指，答應與男友共渡餘生之際，1名身穿樂園制服的工作人員突然碎步跑上前，於2人之間穿過，一手搶走戒指，一邊指示他們沿樓梯離開。求婚男子對眼前情況感到難以置信，只好不斷重申已獲園方批准，又抱怨指「她剛剛說了『願意』！」，惟職員並無理會，僅回覆指「是的，這太好了，但如果你們過來這邊會更好」，而圍觀的遊客看到這突發情況亦只能報以噓聲。

影片曝光後即被網民瘋傳熱議，影片迅速已獲千萬次點擊，且有過萬留言討論。有自稱是迪士尼員工的網民留言，指公司於訓練時會「明確告知」，若未經客人口頭或肢體語言的許可，員工不能隨意接觸客人或其財物，並要盡可能讓樂園內的客人獲得快樂體驗，以營造「世上最奇妙的地方」的形象，任何作出不專業行為的員工或會面臨紀律處分甚至即時解僱。

迪士尼集團事後發聲明，表示對員工處理今次事件的手法感到遺憾，又指已向涉事情侶道歉，並承諾「願意彌補一切」。