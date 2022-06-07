童顏靚媽！18歲仔仔帶40歲媽影婚紗照　高顏值被化妝師誤會是情侶

這名媽媽也太童顏了吧！山東青島1名18歲男生日前帶40歲媽媽去拍婚紗照，讓媽媽再體驗一次將自己打扮得美美的感覺，怎料由於媽媽太童顏，被化妝師誤認是情侶，引得兩人哭笑不得。而最終拍出來的婚紗照，媽媽更是美若天仙，讓網民紛紛驚嘆「這媽媽好年輕啊，真的驚到我了」、「媽媽年輕時候應該也很漂亮」，又大讚男生「好孝順的一個孩子啊」。



山東青島1名18歲男生日前帶40歲媽媽去拍婚紗照，讓媽媽再體驗一次將自己打扮得美美的感覺，怎料由於媽媽太童顏，被化妝師誤認是情侶，引得兩人哭笑不得。（「梧桐Video」微博影片截圖）

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根據微博「梧桐Video」的影片，化妝師誤以為18歲梁姓男生和他帶來的女生是情侶關係，於是在化妝時問了句「婚期定了嗎？」，男生不住笑出來說「她是我媽媽」，媽媽此時也在憋笑，化妝師詫異地說「這麼年輕的媽媽，我信你個鬼」。影片中，媽媽有着大眼睛，膚質十分好，底子不錯，完全不像40歲。當化完妝時，美貌已讓人驚嘆，再換上婚紗拍照時，更是如同天仙下凡。

男生指出，媽媽日前在網上看到其他女生就算不是結婚也體驗拍婚紗照的影片，覺得很漂亮，因此萌生也想拍婚紗照的念頭，並跟他說出這個想法。男生認為，媽媽照顧了他這麼多年，現在他想盡自己努力，「她喜歡的東西，她想要的東西，我會去滿足她」，所以上周日（5月29日）帶了媽媽去完成心願。

男生表示，平時和媽媽逛街和遊玩也經常被誤認成情侶，「我媽媽如果帶我的話，其實也不太會有人能看出來，她已經40歲了，而且還有一個這麼大的兒子」。男生又說，婚紗照成品出來後，他很滿意照片，「其實主要是我媽滿意，她滿意了我就滿意，拍出來是挺美的，她就很開心，我也很開心」，爸爸看到婚紗照後，也很開心，可能會再帶媽媽拍一次雙人照。

網民紛紛驚呼「這媽媽也太年輕了吧，我以後也要好好保養」、「他要是不說，誰能夠看得出來他們是母子」、「40-18=22，遇到對的人，早婚早育還是很美好的」、「好羨慕呀，太漂亮啦」、「跟我表姐一樣，21歲生娃，她女兒現在二十幾歲了，她看起來比她女兒還嫩」。

（梧桐Video）