內地童顏網紅被指背男友同唔同男人開房百次　勇敢反擊揭驚人真相

個頭嬌小、臉蛋可愛的內地網紅「瞌睡矮星人」最近被爆劈腿，不僅花了男友約數十萬，還和不同的人在2年內開房達百次以上，「瞌睡矮星人」對此親自拍影片澄清，要求爆料者刪除造謠影片，更因此挖出爆料帳號身分竟是電視台新聞頻道旗下的帳號。



「瞌睡矮星人」日前曝光澄清影片，她表示沒想到自己會被看圖編故事，直言：「其實侵權並沒有我們想像的那麼遙遠，就發生在身邊甚至我們身上！」

她透露看到造謠影片的第一時間就馬上私訊爆料帳號，希望對方刪除造謠內容並道歉，但對方並無回應，直到她親自拍了澄清影片後，對方也只是刪除了影片，並無任何道歉，讓她感嘆「可見造謠成本多低，我們普通人要維權有多難……」。

揭爆料的竟是電視台旗下「藍V」帳號 公開反擊獲網民力撐 點擊放大瀏覽相關照片▼▼▼

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而文中她也透露爆料帳號是有藍V的「大眼看世界」。她13日再曝後續，透露對方小編私訊她希望能給聯繫方式向她道歉，但「瞌睡矮星人」要對方公開的官方道歉，所以沒有提供聯繫方式，沒想到對方不知道如何找到了她的微信，當下她以為對方是要公開道歉，且要與她談賠償問題，所以她就同意了對方的加友邀請，豈料確是個新開的微信號，而且沒有個人信息，讓她深感沒有誠意。

「瞌睡矮星人」表示，她希望對方能公開致歉，但對方一直私下溝通，所以她最終決定起訴，寫道：「維權時間漫長，但為了得到一個公開的道歉，我願意等！」而網友也支持「瞌睡矮星人」提告，讚她很勇敢，也希望她不要私下和解，不然往後會有更多女性被造謠。

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真相揭發前的網上討論▼▼▼

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可疑的是，媒體轉載的消息多引述《網易新聞》的1篇自媒體文章，報道內更提到「警方介入調查」，但內地大傳媒並未報道事件，故真的引來廣州公安介入調查，終證實相關報道是假訊息▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】