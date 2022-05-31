少女趕時間搭短途的士始知無現金　好心男用八達通收款程式助兌錢

今時今日電子支付方式林林總總，市民未必常常帶同現金外出。有的士司機早前發文，稱在沙田遇上一名正在等的士的少女，對方表示趕時間前往約15分鐘路程的酒店，可惜手上缺乏現金，即使截到的士也未能成功乘搭。樓主見狀便利用其八達通流動收款程式助對方兌換現金，好人好事獲不少人讚好，但也有人質疑樓主以商用收款程式作私人用途有違反使用條款之嫌。



有的士司機早前發文，稱在沙田遇上一名正在等的士的少女，對方手上缺乏現金，即使截到的士也未能成功乘搭，樓主見狀便利用其八達通流動收款程式助對方兌換現金。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於facebook群組分享因「八卦」而起的助人經歷，表示前日（5日）早上在沙田車公廟站對開見到1名少女正在等候的士，惟其等車的位置屬全日不准上落的禁區，遂開聲提醒對方。少女表示打算前往附近1間酒店，他一聽便指車程是「雞腳」（短途車程的俗稱），建議對方步行，約15分鐘便能到達，惟少女卻指「唔識路，又已經遲到」。

不久後1輛的士駛至，可是少女上車後數秒又落車，原來她發現身上沒有現金，而的士司機亦沒有電子收費的工具。這時樓主便表示「幫得就幫，我幫妳」，提出可用八達通流動收款程式助少女兌換現金，並問她是否用消費券的金額，對方則稱自己未滿18歲並無消費券。樓主之後讓少女拍卡「嘟」了50元，同時給對方1張50元紙幣，少女道謝後亦成功截的士離開。

樓主的好人好事獲得網民稱讚，「助人為樂」、「師兄有型」，不過也有人指他利用商用八達通收款程式作私人用途或已違反程式的使用條款，「好似公然違反使用條款喎」、「雖然你幫人係好事，但用呢啲暗招就小心啲，唔好咁大聲」。

根據八達通網頁，目前有專為零售商店及的士而設的八達通流動收款機，只要透過藍芽配對已安裝商用版八達通的程式便能使用，顧客或乘客將八達通卡拍向流動收款機顯示屏，或掃描八達通二維碼（QR Code），便可完成付款。另外，商戶及司機也可使用iPhone的近場通訊 （NFC）接受顧客及乘客拍八達通卡付款。