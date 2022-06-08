懶熊食人！河邊殺夫婦撕開屍體啃食人肉3小時　專家懷疑患狂犬病

熊竟然會捕食人類？印度中央邦潘納縣（Madhya Pradesh Panna District）近日發生懶熊（sloth bear）襲擊人類兼食人肉事件，1對夫婦日前到當地寺廟參拜，回家路上到河道取水，撞正1頭懶熊在喝水。懶熊馬上殺死其妻子，丈夫救妻不果亦被殺害。當地人鳴槍威嚇不果，目擊懶熊撕開夫妻屍體抓出人肉來吃，吃了接近3小時。警方及森林部門人員早到場處理，但再花了2小時才使用鎮靜劑，最終在事發後5小時捕獲該熊。當地傳媒指，應召到場的國家公園人員將懶熊安置到圍欄內，但牠幾小時後死亡。



由於懶熊吃人肉事件極其罕見，有專家指懶熊可能患了狂犬病，而且已去到最後階段，才會作出如此反常行為。但該邦前首席森林保護官認為，牠是因為極度飢餓才會嘗試吃人肉，尤其患狂犬病的動物會出現恐水症狀，但殺人懶熊卻出現在水源附近。



印度有夫婦在寺廟參拜完返家途中，被懶熊襲擊致死，屍體還被熊啃咬得支離破碎。（示意圖，GettyImages）

綜合印媒報道，事發於周日（5日）上午6點半，印度夫婦43歲的萊（Mukesh Rai）及其39歲的妻子古迪亞（Gudiya）到離家1.5公里遠的寺廟拜參。潘納北區森林部門發言人夏爾馬（Gaurav Sharma）指，夫婦回程時到附近河道取水，被1隻正在河道上喝水的懶熊攻擊。古迪亞當場被懶熊殺死，萊曾嘗試救妻，但亦被懶殺殺死。

目擊者向潘納鎮的鎮民求助，他們向天鳴槍，但懶熊完全無理會，在場的人親眼目擊懶熊在2具屍體之間徘徊，不停撕出人肉來吃，情況非常罕見且嚇人。夏爾馬稱懶熊雖然吃肉，但不會吃人肉。民眾通報警方及森林部門，當局派人到山林間支援。夏爾馬稱懶熊吃屍近3小時，森林部門人員趕到在河道旁發現萊和古迪亞殘破的屍骸。

懶熊一直在旁邊啃咬他們「剩下一半的身體」，血腥畫面嚇倒在場的人。由於夫婦明顯死亡，加上要從進食中的懶熊隻取回屍體有很高難度，森林部門在與帕納老虎保護區（Panna Tiger Reserve）專家商討後，決定等待2小時再用鎮定劑，事發後5小時，懶熊終於被捕獲。有志願者嘗試修復受害者殘骸，帶回給家屬。中央邦宣布死者家屬將獲得40萬盧比（港幣約4萬元）的經濟援助。

涉事「食人熊」沒被人道毀滅，原本為牠注射鎮靜劑後，森部部門想將牠安置到帕納國家公園的圍欄內，但牠在圍欄待了數小時後死亡。懶熊吃人肉事件在當地引起關注，潘納國家公園的專家認為，該頭懶熊可能患上狂犬病，而且處於後期階段，這樣能解釋牠的「吃人」舉動，而懶熊死亡後，胃裏沒有發現人肉。

不過，前中央邦首席森林保護官R.N. Saxena認為懶熊殺人後吃人肉極其罕見，在熊類中幾乎聞所未聞，該懶熊可能是極度飢餓陷入絕望才會這樣做，而不是患了狂犬病，因為患上狂犬病的動物會有明顯恐水症狀，但該懶熊卻在水源出沒。

（綜合）