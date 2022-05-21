驚！遊客自駕被黑熊「暴力開車窗」影片瘋傳　1個動作揭自招危險

這真是在玩命！內地有遊客日前去重慶永川野生動物園自駕遊覽，拍片稱被黑熊掰開車窗，場面驚險，「差點抓傷人，太嚇人了」。不過，影片拍到車上小孩原來曾投餵蘋果給黑熊吃，車上大人更提醒投餵完就關窗，原本還想繼續多吃1顆蘋果，才會做出開窗舉動。動物園事後稱自駕車輛經過園內的猛獸區時，是禁止遊客開窗及餵食，如守規矩黑熊是不會主動襲擊，批評當事人「拿自己的生命開玩笑」。網民批評事主「自作孽不可活」，又揶揄他們如果出事一定會控告動物園。



有網民稱到重慶野生動物園區自駕遊，途中遇到黑熊，但被牠暴力「開窗」，險受襲擊。（微博影片截圖）

事發於5月15日，有網民上傳影片顯示到訪重慶永川野生動物園時遇到驚險一刻，他們自駕途中途因為未關好車窗，差點被黑熊拉開車窗，「今天嚇慘了，車窗沒有關嚴，被熊掰開，差點抓傷人，太嚇人了」。影片可見有2頭黑熊原本待在車路上，其中1頭突然趴在車窗上想大力掰開司機位旁的車窗，更用爪子開出一道隙縫，司機嚇得把上半身側向副駕位置，乘客嚇得狂叫，「啊！快快快！」、「關！關關！快點關！」、「開車！開車！」，車窗最終留下黑熊的爪痕，後來司機成功開車離去。

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但影片同時拍攝到，其實黑熊趴到車窗前，車內有名小孩曾在後座打開車窗，丟了個蘋果投餵，車內大人還相當興奮說黑熊有吃蘋果；小孩還問可否再丟1個，之後才出現黑熊想掰開車窗的畫面，相信是討吃的舉動。

永川野生動物園是國家級野生動物生態旅遊園區，以散放式為主要觀賞方式，遊客可近距離接觸野生動物，但設有各項遊覽規定。16日，景區人員回應《澎湃新聞》指，遊客自駕進入野生動物區應關窗關門，只要按規定別在猛獸區停車、下車、開窗、餵食，野獸就不會主動襲擊遊客，批評事件屬遊客個人行為導致，「無視個人及同行家人的安全與生命於不顧，完全是拿自己的生命開玩笑」。

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網民看完影片亦炮轟事主「根本自尋死路」、「一車傻子」，自己想違規投餵，「自己差點就成了食物」、不少人揶揄事主一家可能「出了事就找動物園」，將責任推給園方再提告。

內媒指，據旅遊法規定，如遊客違反安全警示規定，要承擔相應責任，而民法典 1278條規定，動物園動物如對人構成傷害，動物園要承擔侵權責任，但若園方能證明有儘管理責任，就不需承擔責任。

（綜合）