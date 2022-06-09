舊同事鍾意講壞話搞小圈子　打工仔轉工避開　點知對方跟住轉過嚟

「三十六計，走為上計」，和某同事勢成水火完全相處不來，無可奈何只能轉工換個環境，但如果該名同事跟着轉工到同一公司，應如何是好？有打工仔於網上發文，大呻上司近日想請人，因知道他與對方曾任職同一公司，便問是否舊識。打工仔驚覺對方是舊公司的「賤同事」，「瞬間跌入18層地獄」，指出舊工有8成是因對方經常放暗箭才忍不住離開，「見到佢都覺得憎」，但現時又無法阻止公司聘請，非常迷茫。



有打工仔於網上發文表示，之前因舊公司有賤同事而辭職，沒想到對方最近將入職其現職的公司，讓他大感驚慌。（《大叔的愛－in the sky－》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」，以「阿A」代表該名賤同事。他指出，「阿A份人終極級小氣，而且好鍾意講人壞話，搞小圈子」，他是一個有話直說的人，因此經常被「阿A」批評教老闆做事、「揀Job做」。他在舊公司的一舉一動都被「阿A」說得「天花龍鳳」，他有8成原因都是忍不住對方才辭職，沒想到現時任職的公司打算聘請「阿A」，不知應如何是好。

有網民笑言，「佢真係好鍾意同你做同事」、「睇嚟post主個行頭都幾窄吓，世界細到咁，A轉過嚟你阻唔到嘅話，你咪同舊老細講真話，因為阿A先辭職，而家無咗A，你會考慮返去做囉」。有人建議樓主應勇於向上司表達內心想法，「你係有話直說嘅人嚟㗎嘛」、「同老細講佢嚟咗，你好快就會俾佢逼走」、「直接同你老細講阿A有幾差，有好多同事因為阿A而離職」、「講到明如果請咗佢你會遞信囉！當然，一定要知道你喺老闆心中嘅地位有幾重」。