街市$100購15隻活蟹　港女想整醬油蟹益同事　網民震驚：好大仇口

近年「韓流襲港」，連同飲食文化也大受歡迎，有「米飯小偷」之稱、為韓國五大名菜之一的醬油蟹就是其中一款深受追捧的美食。有網民日前發文，興奮表示在街市以極抵價錢100元購入15隻活蟹，想到同事們喜歡吃韓式醬油蟹，遂打算自製醬油蟹供同事「大飽口福」。不少網民看過帖文也感擔心，直指街市購入的活蟹不能生食，質疑樓主與同事「有不共戴天之仇？」，隨時令全公司集體不適。



有網民興奮表示在街市以極抵價錢100元購入15隻活蟹，想到同事們喜歡吃韓式醬油蟹，竟打算自製醬油蟹供同事「大飽口福」。（示意圖/資料圖片）

樓主在剛過去的周末於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文「報喜」，表示在街市以超值價錢購入平蟹，「$100有15隻」。購得平海鮮的她非常大方，想到身邊的同事們都是韓式醬油蟹擁躉，靈機一動打算利用15隻活蟹自製醬油蟹，帶回公司「開心share」，更興奮稱：「星期一同事有口福了。」

帖文一出即惹來關注，不少網民紛紛留言阻止樓主，直指街市購入的活蟹價錢不高，而且來源地不詳，或帶有不同的細菌或寄生蟲，不能生食或作醃製食用，「一睇到價錢，下一步就係準備全公司翌日集體病假」、「實痾到九彩，公司有幾多個廁格？」、「星期一實見到新聞，集體食物中毒」、「所謂齊上齊落，想大家集體入廠？」。

亦有網民抵死留言，笑指「啲同事係咪同你好大仇口？」、「同事對你好差？咁深仇大恨」、「做你同事真幸福」、「呢味係咪叫『人生重來蟹』」、「樓主令我有idea，第日辭職可以親自整散水蟹，希望佢哋會永遠記得我」。

按圖看生吃或食用醃海鮮所需留意的事項及生吃海產可感染的細菌病症：

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食物安全｜5人旺角食醃生蟹螄蚶中毒 食材原非供生吃(附食安貼士)

根據食物安全中心資料，生長在不同環境的生蟹可能帶有細菌（例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌）和寄生蟲（例如衞氏並殖吸蟲，又稱肺吸蟲）等不同的病原體。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些微生物，只有徹底烹煮食物，才可避免這些病原體引致的疾病。

市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。例如霍亂弧菌可引致霍亂，從而引起嚴重腹瀉及嘔吐等症狀，並可導致脫水，若未能及時治療可能會致命。另一方面，肺吸蟲可在體內遷移一段時間，常最終到達肺部並引致肺部疾病，肺吸蟲一旦入侵腦部，更可引起腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，其病情可持續多年。其他的病原體如副溶血性弧菌等，可引致食物中毒，症狀包括腹瀉、腹痛和發燒。因此為安全起見，市民應避免食用醃製的生蟹。