打工仔等極無糧出　驚揭人工加花紅入錯同事戶口　網民：會計炒得

遲遲無糧出叫拖糧，原來還會入錯戶口？有打工仔在facebook大呻，數日前已在等待出糧及分花紅，但等到公司同事個個出齊，她卻遲遲未收到，後來會計部發現誤將她的薪水發到另一部門同事戶口內，大呻被人知道薪金之餘還要等待重新安排出糧。網民笑言該名同事應該以為自己收到大份「Bonus」，現在空歡喜一場，又提醒她如果公司逾期7日沒有出糧，可以向勞工處求助。



網民原本早早等着出糧及分花紅，但發現同事全部出齊，自己卻一直未收到。（示意圖／Getty Images）

事主投稿至facebook群組「奴工處」，稱3日前已經在等公司出糧和分花紅（Bonus）但發現全公司同事都已收到薪水，她卻遲遲未有收到，忍不住致電公司的會計職員，對方說已經出了糧。事件最後，該會計同事發現原來將她的月薪加花紅，全部入到隔籬部門同事的銀行戶口。她大呻現在被其他同事知道自己的薪酬之餘，還不知到要等多久才可以收回薪金。

網民看出樓主應該在中小企工作，有人指會計同事應該手動出糧，按月填金額等資料交表予銀行，可能是入資料時出錯，「個會計炒得啦！咁都可以搞錯咩」。不少留言認為公司應該馬上出糧給事主，再慢慢向該名同事收回，「佢堅持收返再出畀你嘅，勞工處見」，提醒事主如果出糧逾期7日可以向勞工處求助，「應該寫信去真正勞工處，而唔係奴工處」。

網民心裏擔心會被同事知道自己的薪酬待遇。（示意圖／Getty Images）

有人質疑收到多份錢的同事沒出聲，「人哋有雙份糧咁happy」，網民笑稱該同事可能以為自己收到大份「Bonus」，「結果空歡喜一場，「同事應該唔知出多咗嘅係你份糧，除非你周圍同人講未收到糧」。

（fb群組「奴工處」）