結婚16年親子鑑定DNA揭3孩全非親生　綠帽夫哭提告　出軌妻：畜牲

【親子鑑定／DNA／出軌／外遇】「男人最痛算這種……」內地近日瘋傳1段新聞影片，江西上饒市1名陳姓男子與妻子結婚16年，育有3名孩子，本來一家幸福美滿樂也融融，惟他之後懷疑妻子出軌，於是帶3名孩子做DNA親子鑑定，結果卻發現痛心真相──3名孩子無一是自己親生！陳男崩潰提告離婚，但妻子認為自己並非出軌，反批評丈夫是「畜牲」，更大數1宗罪要求丈夫自我檢討，「派帽」妻子的態度引來網民譁然，形容這是「最狂出軌」事件，該名人妻完全顛覆了婚姻的忠貞承諾，「第一次見出軌這麼理直氣壯的！」



內地近日瘋傳1段新聞影片，江西上饒市1名陳姓男子懷疑妻子出軌，於是帶3名孩子做DNA親子鑑定，結果卻發現3名孩子竟然無一是自己親生的。（網上圖片）

「我結婚16年啊，沒有一個是我的孩子……」綜合內地傳媒報道，陳男於訪問中掩面痛哭，訴說因發現結婚16年的妻子疑似出軌，於是帶3名孩子做親子鑑定，結果卻發現原來3名孩子都不是自己的親生骨肉。

崩潰的陳男已向法院提出離婚訴訟，惟其妻子的反應更令人咋舌。該名余姓妻子接受內地傳媒訪問時強調自己不認可親子鑑定，亦不算出軌，「我沒有覺得我出軌，我不認為我出軌」，更批評丈夫提出離婚是畜生所為，「小孩叫他爸爸叫了十幾年，他都能做出這種事情來，你說他跟畜牲有什麼分別？」，反問：「血緣關係那麼重要嗎？別人沒有生的不是照樣抱養嗎？」

余妻又狂數丈夫1宗罪，認為應自我檢討，「為什麼他生不了，我跟他十幾年，為什麼他生不了？為什麼不從自身考慮一下呢？」。

事件引來微博網民熱議，大部份都對妻子行為及狡辯感到不齒，「第一次見出軌這麼理直氣壯的」、「給你戴帽子都戴的理直氣壯的，還是三個」、「這頂綠帽有點大」、「綠到懷疑人生」、「對婚姻不忠都可以這麼『理直氣壯』，去領那一紙證書幹嘛」、「這女真的絕了，不論血緣，人家娶你幹嘛？」、「太慘了，活了半輩子發現家人都是別人的」、「黑的說成白的」。

也有網民關注另一重點，「我只想問：這3個孩子是同一個父親嗎？」，又笑言「女方太不講究，怎麼也得給生一個親生的！」。