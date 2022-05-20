美艷人妻被捉姦片瘋傳！霸氣嗆戴綠帽夫3宗罪：你給了我什麼？

【捉姦】生意失敗還要「戴綠帽」，可謂男人之苦的最終極版！內地1名男子近年因生意失敗要賣車賣樓，美麗的妻子更背着他偷漢，令男子非常難過。至日前男子跟蹤妻子，發現她到酒店與男人開房，於是在在酒店停車場把妻子截停，當場捉姦兼「攤牌」，惟妻子面對丈夫質問沒有沒半愧疚，竟理直氣壯反問：「你給了我什麼？」狂數丈夫生意失敗、沒給家用及拿了爸爸錢卻仍一事無成等3宗罪。慘帽綠帽的丈夫把妻子出軌的醜事在網上公開，更附上捉姦現場的片段，惹來網民哄動圍觀。



內地1名男子近年生意失敗賣車賣樓，美麗的妻子更背夫偷漢，讓他非常難過。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，本周一（5月16日）廣東中山1名男子把妻子出軌的事情公開到網路上。男子稱好幾個月前已發現妻子與其他男人有染，而他之前查看過妻子手機，發現她有多張在酒店自拍的照片，而且打扮相當妖豔，絕非普通旅遊。忍無可忍下，男子跟蹤妻子到酒店，發現她與他人開房，於是把妻子堵在酒店停車場，又形容當日是他最痛苦的時刻。

男子將自己與妻子對質的片段上載到網絡，其間他叫妻子另再當他是「傻子」，「你在這裏快樂，我在家裏看孩子，你給我綠帽戴，你叫那個男人下來！」

男子愈說情緒越激動，更動手推了妻子一下，令她的身體撞上旁邊的車，疼得叫出了聲。妻子隨即勸說「不要激動嘛」。男子聞言憤怒得大吼：「你在這裏和別人開房，你叫我不要激動？」

妻子沒有否認出軌，態度上亦不見得有歉意，反而質問丈夫，「你自己看一下這幾年，你給了我什麼，你一分錢家用沒給，車子賣了房子賣了」，又說自己父親把錢全部拿出來給他，但他卻仍然是一事無成。男子則反駁：「我想這樣嗎？我不想這樣，我做生意我都想好啊！好了就來，不好就想走？」男子續說自己一直很內疚，也一直想辦法，反問妻子：「難道這樣你就去找別的男人？對方這麼大肯定有老婆，為什麼要去做小三呢？」。

妻子沒有退縮，再次指摘男子這些年來一分錢也沒有給過她，男子反問：「我畀唔到妳，妳就去勾佬，係唔係啊？」又指如果不滿，不如提出離婚，而不是去找別的男人，「妳講同我離婚囉！你使乜去勾佬？」妻子態度更強硬，回應指「離婚就離婚」。惟男子卻稱「玩到這樣，就不會離婚那麼簡單了」。

男子質問期間，曾激動地推了妻子一下。（影片截圖）

影片於網絡瘋傳，不少網民同情男子遭遇，感嘆「找妻子不要太美的」，又說女子沒有離婚就和別的男人交往，的確有違道德。但亦有網民認為事已至此，2人應坐下來好好溝通，為了孩子留一份體面，「發生感情問題是有很多原因的，你沒時間陪她，你沒有給錢她，你和她沒話題，你和她的想法不一樣，你愛自己多過愛她等等」、「看開點吧！社會就是這麼現實的」。