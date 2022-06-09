有心不怕遲！移民美國當保姆30年　51歲完成副學士　她決心讀大學

人過半百一樣可以追尋大學夢！美國1名由加勒比海島國格林納達（Grenada）移居紐約的女子，當了30多年保姆，夢想自己有天能大學畢業回饋社區，48歲才取得相當於高中學歷的文憑，近日再以51歲之齡完成副學士學位，並將繼續攻讀大學。她受訪稱自己已向女兒承諾，大學畢業後要將母女2人的證書一同掛在大廳，又鼓勵所有過去無機會求學的民眾，不要因上了年紀就放棄。網民紛紛恭賀她畢業，還有不少移民到當地的網民分享人到中年求學的經歷。



湯馬士以51歲之齡完成副學士學位，並打算攻讀大學。（pix11新聞截圖）

移民他鄉未必人人有能力繼續讀書，紐約布魯克林51歲媽媽湯馬士（Lyn Thomas），花了人生30多年的時間做保姆，近日她成功取得副學士學位，但未打算停下。湯馬士接受外媒訪問，透露自己18歲從格林納達到紐約與媽媽團聚，之後當保姆謀生，自始打工30多年，一直從事清潔房屋及保姆工作，但心底從未放棄大學夢，想學習更多關於醫療保健及健康食品的知識來回饋社區。

湯馬士48歲才完成普通教育發展證書（GED），取得等同高中學歷的證明，近日她以51歲之齡從紐約城市大學曼哈頓社區學院畢業，取得公共衛生副學士學位，還在院長嘉許名單（ Dean’s list）當中。她說自己此前參加了1項大學探索計劃，會透過學術和個人諮詢幫助學生取得高等教育，而學院教授Lesley Rennis在課程上幫了她不少。她坦言自己本身高中都沒有畢業，為此付出很大努力，別人覺得不行她仍硬着頭皮嘗試，下一步是攻讀公共衛生學士學位。

湯馬士已向26歲女兒承諾，一定會完成大學學位，到時要將證書掛在女兒放在客廳的畢業證書旁邊。很多人上了年紀或對會懷疑自己的能力，導致無法完成學業，她寄語大家一定要放手嘗試，「永遠不要放棄」。

事件感動網民，紛紛恭喜她畢業，其中移民感受最深，有人分享自己同樣是移民，去到美國後當過髮型師和學校保安維生，年過50才完成普通教育發展證書，一樣正朝大學前進，還有人中年求學，現在己在讀碩士，甚至有人直認自己是非法入境者，但現時已成為美國公民，一路努力已當上護士。有網民看完這些分享後紛紛讚好，認為這可鼓勵更多人重拾學業。

（綜合）