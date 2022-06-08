醋女用AirTag跟蹤疑出軌男友　怒見與女子搭訕　開車狂輾斃他

蘋果產品AirTag本來是幫助物主尋持失物，早前卻被1名女子利用來捉姦，更牽涉入1宗情殺案。美國印第安納波利斯1名女子懷疑男友出軌，便利用AirTag跟蹤對方，竟發現男友與另1女子在酒吧聊天，她醋意大發現身「捉姦」，內想用酒樽襲擊女方卻遭男友出手制止，3人終被趕出店外。女子在極度憤怒之下，竟駕車狂撞男友報復，並且來回3次輾壓，終令他當場死亡，涉案女子已被控謀殺罪。



死者安德烈（Andre Smith）被女友用AirTag跟蹤，最後更遭女友開車活生生輾斃。（Twitter圖片）

因妒意殺人的26歲女子蓋琳（Gaylyn Morris），她懷疑26歲男友安德烈（Andre Smith）出軌，便使用科技潮物AirTag來追蹤對方。結果在今年6月3日，發現男友到當地名為Tilly's的酒吧，蓋琳懷疑男友「有所行動」，立即趕到酒吧準備與他理論，而眼前見到的卻是自己最不想看到的景象──男友正與另1名女子談笑風生。有目擊者表示，當時蓋琳情緒十分激動，隨手拾起1個空酒樽，作勢要襲擊女方，男友見狀立即出手制止，酒吧的工作人員見3人在鬧事，便要求他們全部離開。

蓋琳疑用AirTag跟蹤男友安德烈到酒吧，最後釀成命案。（網上圖片）

雖然安德烈在酒吧內成功阻止一場腥風血雨發生，但走出店外仍敵不過女友的醋意。另1名目擊者指3人被趕出酒吧後，見到蓋琳怒不可遏，跳上自己的私家車後，開車撞向男友，「她朝受害者（安德烈）直撞過去，待他倒地後再倒車輾過他的身體，來回3次」。目擊者見到蓋琳其後下車再追打1名女子，完全是情緒失控的狀態。

安德烈被私家車來回輾壓3次後當場死亡，警方到場將蓋琳拘捕，她扣押後控以謀殺罪，案件目前仍在調查中。

AirTag主要用藍芽連線功能，幫助使用者尋找失物。（資料圖片）

AirTag主要用藍芽連線功能，幫助使用者尋找失物，今次事件再次令該產品引起網民熱議。AirTag推出時蘋果公司曾表示已採取「反跟蹤」措施，使用者的物品如被放置他人的AirTag，iPhone將傳送出警告提示以防不必要追蹤。