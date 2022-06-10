又嚟？新同事訴說做3份工都被杯葛　打工仔：真係自己冇問題咩？

常言道職場如戰場，在差劣的工作環境中，同事間常勾心鬥角、爾虞我詐，不少人都學會少說話多做事，勿盡信同事。有打工仔於網上發文表示，她與1名新入職的女同事甚為投契，新同事日前向她訴說之前做過3份工，每次入職一段時間後都會被杯葛，新同事覺得自己沒說錯或做錯什麼令別人這樣對待。樓主指出，雖然覺得新同事很可憐，但又覺得背後一定有原因才導致被杯葛，她問道：「係咪唔好咁快同佢交心住比較好？」



有打工仔於網上發文表示，她與1名新入職的女同事甚為投契，新同事日前向她訴說之前做過3份工，每次入職一段時間後都會被杯葛。（《我要準時下班》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「新同事話佢以前份份工都俾人恰」為題發文表示，新同事入職了兩周左右，可能因年紀相近，所以她與對方「都幾好傾」。新同事向她訴說以往做過3份工都被杯葛，例如「原本其他人傾傾下計，一見到佢行埋去就會收聲唔講嘢，食飯嗰陣又會趁佢去咗洗手間就走晒唔等佢」。

新同事指出，不知被杯葛的原因，漸漸心態亦有所改變，「只係嚟返工唔係嚟識朋友，有冇人可以傾計都冇所謂」。惟樓主對新同事的片面之詞有保留，覺得事出必有因，「真係自己完全冇問題咩？」，又認為雖然目前與新同事相處不覺得有什麼問題，但「係咪睇嘢唔可以睇表面呢？」。

新同事指出，不知被杯葛的原因，漸漸心態亦有所改變，「只係嚟返工唔係嚟識朋友，有冇人可以傾計都冇所謂」。（《流星》劇照）

有網民建議勿盡信新同事，「佢講你又信，好多港女好鍾意扮弱者博同情、攻心計，條女知道公司班傻仔狗公見到啲女咁慘，又會主動幫條女做晒所有辛苦嘢」、「肯定人品有問題，唔好行咁埋」、「觀察下先啦，知人口面不知心」。不過也有人認為「其實未必係佢問題，好多老屎忽一見新人就會排斥，一係唔抵得你後生，見過太多。唔需要深究，正正經經開工做嘢，同事有咩嘢好研究，走咗都唔會再見」。

有網民表示，在職場難認識真心朋友，「返工人人都自保，人人避忌人，私心其實唔使，有時被迫自閉變優點」、「我份工都多人搞小圈子，但又無話跣人嗰啲，我多數自己一個就算，夾到就夾」、「從來返工都好難有真心朋友」、「返工識到啱傾的係少數，更多係頂心頂肺，但又要無奈一齊工作」。