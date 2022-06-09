醉男撞車後逃去　求阿哥「頂包」1個原因即時穿煲　被捕下場慘了

一開始別喝酒開車就沒事了！安徽公安日前交代1宗醉駕案，有白色私家車與迎面車輛相撞後掉入溝渠，但司機馬上逃去，警員據車cam影片成功拘捕涉案男子，未料他推說當時駕車的是哥哥。不過，警方調查後揭發男子撞車後致電哥哥，要求對方趕去現場‧「頂包」，但哥哥最終「放飛機」沒出現，令謊話即時「穿煲」。警方驗血後發現男子當時醉駕，案件仍然在調查中。網民大罵該司機醉駕還找哥哥頂包，絕對是錯上加錯，「幸好哥哥沒有來，不然把哥哥也拉下水」。



車cam片段拍到白色私家車迎面撞來，車上司機事後逃去。（微博影片截圖）

安徽公安日前公布1宗發生於5月28日的醉駕加頂包案件，當時南坪派出所接報得知有2車相撞，即時派員到場調查，但發現其中1輛私家的車司機已逃去。據公安發布的車cam片，捱撞私家車的鏡頭拍到，有白色私家車迎面撞來，2車發生碰撞，車cam背景傳出1名女性叫聲和2名小孩哭喊聲。意外後被撞的車打橫停在路面，警方指白色私家撞擊後跌入路邊溝渠，但司機則離開了現場。

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警員通過現場車輛的車cam紀錄，鎖定司機是1名逮姓男子。逮男被傳喚至派出所接受調查，聲稱當時駕駛者是他的哥哥。不過，警方調查後發現，逮男出事後曾致電哥哥，要求對方趕到現場為他「頂包」。哥哥只知道弟弟當時以大約60公里時速行車，但不知道事發現場、車牌號碼，也不知車由什麼方向來、怎樣撞上，他接到電話後「放鴿子」沒趕去現場。

經抽血檢查，逮男體內酒精含量達每百毫升239.19克，屬於醉駕，目前已被警方採強制措施，全案仍在調查。網民大罵他在連累哥哥，「大哥做得對，怎能包庇酒駕」、「大哥給這小子上了一課」，有人看得相當氣憤：「這種垃圾判10年8年不算多」。

（綜合）