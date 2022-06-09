好人好事！落大雨如倒水　後生女主動遮女子過路　1個動作超有愛

近日天氣不穩，若忘記帶雨遮出門隨時變成「落湯雞」。有網民發文分享好人好事經歷，表示前日（7日）中午在秀茂坪邨等候家人交收物件時，當區正下大雨，1名年輕女生主動問她是否要過路，提出可以「遮她過去」，當她解釋並婉拒時，女生仍在旁邊開遮為她擋雨，令她非常感動。



有網民前日在秀茂坪邨等候家人交收物件時，當區正下大雨，1名年輕女生主動問她是否要過路，當她解釋並婉拒時，女生仍在旁邊開遮為她擋雨，令她非常感動。（Goggle地圖截圖）

該名中年女子於facebook群組「秀茂坪吹水區 (We connect in Sau Mau Ping)」發文，稱前日（7日）中午約12時20分左右，在秀茂坪秀康樓旁邊的停車場路口等候家人駕車到場交收物品。她形容當時「好似倒水咁落雨」，1名身穿黑衣、身型瘦削的年輕女生留意到她，拿着雨遮上前問她是否要過路到對面馬路的公園，提出「可以遮她過去」。

樓主婉拒對方好意，解釋指正在等候家人。這時女生未有離開，反而繼續站在旁邊，開傘為樓主擋雨，直至其家人座駕抵達，「車開走了，我回身多謝她」。樓主事後大讚年輕女生的好心幫忙，感嘆：「香港嘅氣氛雖然好差，但原來仲有唔差嘅人存在，多謝妳年青人。」

帖文上載後獲得近200次讚好，網民都大讚年輕女生的舉動有愛，盡顯鄰里互助精神，「遇到呢啲好人好事真係好呀」、「善良的後生女」、「仍有很多值得欣賞的年輕人」。