實習生首日返工2大行為「廢到大開眼界」　問前輩有冇計數機？

又到畢業季，不少實習生開始進入職場。有網民日前發文，表示公司新來的實習生首日上班的2個行為已盡顯無能的一面，包括不懂用Excel計數及不懂用影印機，令他氣結。帖文引來網民熱議，有人更灰爆表示：「點解呢啲人可以搵到工，我會搵唔到？」



樓主在討論區埋怨公司新來的實習生不懂用Excel計數，又不懂用影印機。他認為實習生什麼都不懂，不禁反諷對方是「天才」。（《上司實習生》劇照）

樓主在Dcard以「新嚟個intern廢到我大開眼界」為題發帖，稱公司最近新請2個實習生，上司要求他指導其中一人，帶對方熟悉公司運作。在實習生首日上班時，樓主打算由淺入深，從簡單工作開始，只安排對方負責用Excel計總和等工作。沒想到實習生竟在計算其中一欄的總和時，不知道可以用預設程式計數，問樓主拿計算機。樓主當場嚇呆，心想「呢個問題係認真的嗎？」，但仍教對方如何用Excel計數。

之後，樓主安排另一項簡單工作給實習生，以A4規格複印一些文件。豈料實習生全印成了大大張A3規格，還問樓主「點解全部都係A3嘅？」。樓主氣得無言以對，「你發現第一張唔係A4就停咗佢啦，印晒先攞嚟問係咩事」。樓主在帖文以「天才」反諷實習生，斥責實習生不懂這些基本工作。

帖文引來網民熱議，有人覺得使用Excel是職場基本技能，如連Excel都不懂實在「無知到過份」，但又人就覺得「話明實習係唔識㗎啦」，最重要是有沒有主動學習的心。（《上司實習生》劇照）

出乎意料的是留言區竟掀起罵戰，有人同情樓主，認為實習生連基本常識都沒有實在過份，「湊細路咁」、「樂觀啲！至少佢未帶埋阿媽一齊返！」，又有人不明白實習生靠什麼獲聘，笑言「可能係老闆個仔」。不過，有人覺得這些不算基本技能，因為不是所有學科都需要用到Excel，而公司用的影印機亦與家用影印機不同，「唔識Excel係原罪？」、「大把人畢業都未識用」，認為重點是實習生是否主動學習，「佢肯學咪夠囉」。