女老闆上任即炒八成女同事　鍾愛大隻仔抽實習生水：可否教我健身

新官上任三把火，有打工仔近日就分享其女老闆新上任後種種重男輕女的行為，不但將八成女同事辭退，女秘書變成男助手，更特別喜歡「後生大隻」的男員工，讓樓主忍不住慨嘆「有時唔知我以為自己返緊X店（風月場所）」。



有打工仔發文訴苦，指自從其女老闆上任後，公司便逐漸變成全男班，近八成女員工被解僱。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱自己於1間市場策劃公司上班，原本在舊老闆的打理下「風平浪靜」，直至早前有新的女老闆上場，便展現「新官上任三把火」的氣勢，近八成女職員被解僱，全改為請男同事代替，「連文員本身係女秘書，變咗請男助手」。

樓主續指，因為女老闆鍾愛男同事，尤其是年輕兼壯碩的小鮮肉，讓他間中以為自己在風月場所上班。樓主表示，早前公司有1名實習生加入，「個男仔都幾大隻下」，某天女老闆召集所有員工開會，更會指定該名實習生坐她旁邊，「佢走去摸下intern仔隻手臂，話你好大隻，喺邊到做gym㗎？可唔可以教下我」，樓主聽後立即「毛管戙」。

樓主指公司近日聘請1名「大隻仔」實習生，女老闆非常賞識，開會時要求對方坐在旁邊。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主事後從前同事口中得知，女老闆原來曾經離婚，寂寞難耐，剛好實習生入世未深，便以為對方只是出於關心，因此有問必答、有求必應，而樓主剛好是「肥仔」，才能「免於毒手」。

帖文引來網民熱議，不少人紛紛鼓勵樓主減磅做型男，相信前途將一片光明，「一減到磅，好快你就不用再努力了」、「睇嚟樓主個樣都唔差，腦細應該都信你會減到肥」、「將就下啦，話唔定係老細睇中你，用激將法啫」、「你的外表如何，你的日子便如何，快啲減肥啦」，也有人詢問招聘詳情，「不想努力了，想問仲有冇請人」。