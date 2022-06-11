華裔家庭一家三口遊泰騎象　大象突發狂釀1死2傷　父重傷身亡

一家人開心騎大象結果變成悲劇！馬來西亞一個華裔家庭日前到泰國遊玩，在合艾市一家三口同騎大象兜風，但大象突然發狂失控，將3人從象背上摔下來。其中父親重傷搶救無效慘死、母親骨折留院，兒子僥倖只受輕傷。當地傳媒指親友打算將遺體運回馬國安葬，死者生前是重型電單車迷，人緣好在圈內好友眾多，有朋友透露原本約一起到好柬埔寨電單車自駕遊，詎料永遠無法成行。



馬來西亞華裔家庭遊泰國，一家三口同騎大象時出意外，父親（左一）不幸慘死。（網上圖片）

馬國傳媒報道，當地有華裔家庭一家三口遊泰國，到合艾市遊覽時想體驗騎大象，結果卻變成1死2傷意外。消息指，夫婦與兒子當時共騎同一頭大象，兜風中途大象突然發狂失控，將3人從象背上摔下來，隨即被送院治理。

其中父親的傷勢嚴重，搶救無效死亡，妻子則骨折留院，兒子受輕傷。死者親屬之後在社交平台講述事件，指妻子於本月6日進行緊急手術後現時情況穩定。死者一家來自馬來西亞北部，親友已去泰國處理後事，打算帶遺體回馬國安葬。

當地傳媒指，死者生前熱愛重型電單車，喜歡載兒子去兜風和旅遊，他人緣極好，在電單車圈內朋友眾多，不少朋友聞訊在社交平台上悼念，有朋友說原本還約好一同騎電單車到柬埔寨自駕遊，沒料到永遠無法為行。事件令網民痛心，指可能是漫長疫情下大象很久沒有旅客騎，突然重迎遊客，被騎時可能有情緒，最終釀成悲劇。

（綜合）