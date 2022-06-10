元朗狗狗長期被困露台日灑雨淋　入屋反被一腳踢開　街坊睇唔過眼

近日連場大雨，長期置身於露台或又濕又凍，不過有網民就發現元朗有狗主將寵物長期放置在露台生活，不准入屋致日灑雨淋，有附近街坊看不過眼，而在網上求助，並聯絡愛護動物協會跟進事件，有熱心居民亦找來管理處幫忙提醒狗主，對方則回覆指「狗狗本身好鍾意喺出面」，但日後會讓狗狗走進客廳。



網民指元朗1個屋苑有史納莎長期被困於露台生活，由5月頭開始大概1個月時間，友人曾見過狗狗欲走進客廳，惟遭人「踢返出露台」。（FB「唐狗之家~支持領養」圖片）

有網民近日在facebook群組「唐狗之家~支持領養」代友人發帖，指元朗1個屋苑有史納莎長期被困於露台生活，由5月頭開始大概1個月時間，友人曾見過狗狗欲走進客廳，惟遭人「踢返出露台」。

雖然狗主有在露台放置狗屋、糧食及水，亦有安裝貓網防止狗狗墮樓，但始終活動空間有限，而且夏日天氣炎熱翳焗，如同長期生活在「蒸爐」中。友人表示試過跟狗狗揮手，狗狗都有望着他，但感覺不太開心，「不過長期俾人困喺露台，係人係狗都唔會開心」，加上近日經常下大雨，希望狗主能讓牠返回屋內。

帖文引起網上熱議及大量轉發消息，很多人都批評狗主行為不負責任，「所有寵物都要好似家人咁對待，主人你唔自己住吓個露台！」、「養到咁不如唔好養啦」、「有無諗過狗狗感受？天氣又熱又焗好辛苦，落雨行雷狗狗一定好驚」。

事隔一天，樓主更新帖文指已經聯絡愛協跟進，亦有該屋苑的熱心鄰居幫忙通知管理處，並已找到狗主作出勸喻，惟對方回覆稱「狗狗本身好鍾意喺出面」，不過管理處職員再善意提醒，狗主則承諾會在露台加設門口讓狗狗自己隨意走入屋內。