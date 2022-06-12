落雨淋濕鞋懶理　OL呻慘：隔離女同事對腳好臭　網民分享除臭秘技

落雨最怕鞋濕，隨時噏住發臭！有女生在網上大呻，日前下大雨時整對鞋都濕透，工作時突然聞到濃烈臭味，原來隔離位女同事回公司後完全沒有理會鞋濕，也沒有用抹手紙擦拭，「搞到一陣味」，「接受唔到女仔咁污糟」。許多網民認為該名女同事可能未發現自己發出腳臭，認為事主可作提醒，不少人認為下雨天最好的方法，還是多帶對鞋襪或拖鞋回公司。



女網民稱下雨天同事們的鞋都淋濕了，隔離位女同事雙腳發出惡臭。（示意圖／Getty Images）

樓主在香港討論區發文，稱「落雨隔離女同事隻腳好臭」，指日前落大雨，同事們大多淋到腳濕，她特意穿拖鞋出門，回辦公室再換鞋。不過她工作時突然聞到濃烈臭味，「原來係隔籬位個女同事對腳噏住，佢返到公司之後冇用抹手紙吸一吸啲水，搞到一陣味」，「雖然我都係女仔，但係我接受唔到女仔咁污糟」，又問大家會如何對應落雨天氣。

網民認為褲濕又「噏住」一定會臭，鞋子平日已吸了不少腳汗，「一落雨噏住嘅味就會出晒嚟，真係好難頂」，提醒可以買一台小型乾衣機將襪子烘乾，「烘乾對襪已經好好多啦」，或朝已發臭的鞋噴點酒精，但有人認為襪子淋濕後不清洗「烘乾一樣係臭」，最好的方法是穿水靴回公司及落雨帶拖鞋及帶多對襪，「其實可以帶多鞋回公司，「我公司全部老屎忽都有超過一對鞋放喺公司，隨時可以換」。

女網民稱下雨天同事們的鞋都淋濕了，隔離位女同事雙腳發出惡臭。（示意圖／Getty Images）

不過，樓主和女同事同為女生，倒不如「直接叫佢搞搞佢」，對方有可能不知道自己的腳在發臭，「但係呢啲真係無辦法」、「佢都好慘，焗住成日」、「鞋濕咗都識除咗佢啦，如果真係要着住鞋，係鞋入面放多幾張抹手紙，咁就又舒服又快乾」。

（香港討論區）