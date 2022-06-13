誠懇家庭竟是恐怖租客　招友留宿塞爆屋　新屋遭蹂躪2年半慘到咁

好業主難求，其實好租客或許更難遇到。台灣有業主在社交平台發文抱怨，指遇到一個低收入家庭前來租其新屋，初時態度誠懇客氣，沒料入住後大變臉，不時帶朋友回家留宿，10人塞爆房子，還常跟鄰居發生糾紛。直到近日對方因違約須搬出，業主收回單位後發現衛生情況相當惡劣，本來全新的抽油煙機經過2年半的「蹂躪」後，濾網有成寸厚油污，令業主崩潰大呼「我看了都當場反胃了」。



抽油煙機濾網被拆下來時，看到內藏的油污大概超過1吋厚，形容「密密麻麻像蜘蛛網一樣誇張」。（FB「匿名公社」圖片）

該業主在facebook群組「匿名公社」發長文，指自己第一次當房東不太會挑租客，原本以為租客很誠懇和客氣，又是低收入戶，並表明很喜歡他的房子，就選擇租給他們，沒想過入住後卻是另一個模樣。樓主表示這個7人家庭最大優點是按時交租，惟家庭中的孩子愛帶女友回家留宿，又喜歡帶朋友回來喝酒，半夜都在大吵大鬧，讓鄰居受不了，被投訴還跟對方吵架，「一棟房子被他們住了大概10個人」，害他一天到晚都要處理他們跟鄰居的糾紛。

帖文續指，當初他很用心整理房子交給他們，冷氣、媒氣爐、抽油煙機等家具全是新的，甚至廁所都為租客打掉重做，對方承諾會當作自己房子般好好照顧。不過近日因租客違約而收回房子，樓主一入屋即被屋內衛生情嚇壞，特別是抽油煙機的濾網「完全被油污給緊緊包覆的狀態」，看得出這2年半來他們都沒清潔過。

樓主還附載了3張照片，指將抽油煙機濾網拆下來時，看到內藏的油污大概超過1吋厚，形容「密密麻麻像蜘蛛網一樣誇張」，「整個噁心感全湧上來，這麼髒的抽油煙機，他們怎麼用得下去？」。樓主更抱怨道，自己唯有用鋼刷努力刷了2、3個小時才將還原，害他半夜因肌肉酸痛而失眠，吃止痛藥餘還要貼上酸痛貼布，不禁感嘆「只怪自己當初挑人眼光太差，下一組租客看起來正常很多，希望我不要再看走眼了」。

網民都批評「租客就只是租客，房子不是他的當然不會愛惜」。示意圖，非涉事單位。（GettyImages）

網民看完樓主貼出的照片都大喊「惡心」，形容有關家庭是「恐怖租客」，又指「租客就只是租客，房子不是他的當然不會愛惜」，有人就建議租出房子前，先在租賃契約書上註明要恢復原狀，並拍照顯示租出前情況，退租前就不易起爭拗，「這年頭別太好心了」。