濕身見工│白衣女見工前意外濕身　男經理望實　即場獲聘有古怪？

這名男經理是否有什麼企圖？有女生於討論區發文表示，日前穿了1條新買的白色連身裙去見工，但在路邊行走時，有輛巴士駛過水氹，她不幸被濺濕全身。見工時，她一直感覺到人事部的男經理「眼甘甘望實我」，又問她這麼大雨，見工後會否有男友接送。樓主自問在面試時表現很差，卻沒想到居然獲聘用，急問網民：「佢係咪冧我呢？」



有港女於討論區發文表示，她日前穿着白色連身裙去見工，但在路途中有輛巴士駛過水氹，她不幸被濺濕全身，見工時她一直感覺被男經理「眼甘甘望實」。（《龍八》劇照）

該名港女於香港討論區以「今日見工，男人事部經理眼甘甘望住我」為題發文指出，當時「意料不到在路邊行時，一架巴士經過，剷過水氹，水花兜頭淋到落腳，我全身濕透」，由於見工時間快到，她只好濕身見工。樓主表示，面試時人事部的男經理十分有心，既關心地問她冷不冷，又稱可以借套公司制服給她替換，她感謝對方好意說不用。

樓主指出，當時一直覺得男經理「眼甘甘望實我」，令她很不自在，對方更問她與工作無關的問題，「好似問我咁大雨一陣有冇男朋友接我」，當回答自己是單身時，男經理立即陰陰嘴地笑，最後笑笑口地說歡迎她加入公司，將來大家合作愉快。

樓主自問在面試時表現很差，對於即場獲得聘用感到驚訝，遂問網民：「佢係咪冧我呢？」有網民留言提醒樓主要小心，「香港地好多狗公，咁樣問你咁直接，入職小心！再有同類事件可以向HR投訴」。不過也有人認為樓主誤會了男經理，「見工唔望住你有咩做」。

有網民則質疑帖文可信性，指就算有巴士駛過水氹都不可能令人全身濕透，「又一件男扮女作故」、「基路難行呀！」、「第一句就已經有個好大嘅bug，0分重作」、「香港真係好多人有幻想症」。